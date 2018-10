Hazard, más caro que nunca

Según Transfermarkt, el belga está tasado ahora en 120 millones de euros, 10 millones más que en verano

Eden Hazard ha comenzado la temporada como un tiro. El belga ha continuado al nivel que demostró en el pasado Mundial 2018 de Rusia, en el que fue uno de los jugadores más destacados llevando a las puertas de la final a su país. De vuelta al Chelsea, con Maurizio Sarri en el banquillo blue, Hazard está comandando al equipo y es uno de los máximos artilleros de toda Europa a estas alturas del curso.

Según la web especializada Transfermarkt, Eden Hazard ha alcanzado esta temporada su cotización más alta, justo tras su desempeño en la pasada Copa del Mundo. El belga está tasado en 120 millones de euros, diez millones más que al término de la pasada temporada.

El Real Madrid ha reactivado el plan Hazard una vez comprobada la necesidad de reforzar al equipo. Consideran que el belga puede darle a la plantilla blanca lo que necesita en este arranque de temporada: un jugador top capaz de desatascar los partidos a nivel individual y de notable capacidad goleadora (lleva siete tantos en ocho partidos). Hazard sería aire fresco, una novedad que daría un impulso al vestuario, reactivándolo e imprimiéndole competitividad.

“El Real Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, es mi sueño desde que era un niño“, decía recientemente Hazard, dejando una vez más a las claras su deseo de recalar en la capital española. Enésimo guiño para allanar más aún el camino hacia el conjunto blanco. La dirección deportiva lo intentó el pasado verano, pero no pudo ser. Este invierno podría ser el momento.

En las arcas blancas hay dinero suficiente para llevar a cabo su fichaje, que posiblemente estará por encima de los 120 millones de euros que fija Transfermarkt. El Chelsea siempre ha sido el impedimento número 1 para que no se dé su traspaso, aunque en palabras de su compañero de equipo y ex madridista, Álvaro Morata, esta vez no lo será: “Comentamos que él no es que se quiera ir del Chelsea, pero si el Madrid va a por él… No va a ser un impedimento”.