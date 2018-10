Morata, sobre Hazard: “Si el Madrid va a por él, el Chelsea no será impedimento”

Álvaro Morata es uno de los grandes aliados de Eden Hazard en el Chelsea, y como tal, conoce a la perfección las preferencias profesionales del internacional belga. En una conversación con Cuatro en la concentración de la selección española en Las Rozas, el delantero aseguró que los blancos cuentan con muchas posibilidades de firmar a Hazard si realizan una oferta en los próximos meses.

“Le puedes poner en cualquier sitio”, afirmó Morata, en respuesta a si Hazard puede encajar en el actual Real Madrid de Julen Lopetegui. Con respecto a las últimas declaraciones del belga, en las que volvía a guiñar un ojo al vigente campeón de Europa, Morata confirmó su voluntad. “Si lo ha dicho tan claro es que es así”.

“Hemos comentado que él no es que se quiera ir del Chelsea, pero si el Madrid va a por él… No va a ser un impedimento. Lo que pasa es que él tiene una muy buena relación con el club, está muy contento y no es como otros casos que quiera abandonar sí o sí el club, pero sí es bueno para el Chelsea lo va a tener muy en cuenta“, añadió sobre una hipotética salida rumbo a Madrid.

Morata también analizó la actualidad del Real Madrid, su ex equipo, y tranquilizó a la afición blanca, que vive momentos difíciles por los malos resultados. “No hay temporada que el Madrid no pase momentos difíciles. Cuando empiece a marcar goles Mariano o Bale o Marco… lo que pasa es que cuando no quiere entrar la pelota. Al final de temporada todos los que quieren que el Madrid empate o pierda podrán arrepentirse”.