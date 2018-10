Inda: “El Real Madrid está muy atento a Rabiot y podría llegar libre en verano”

En el Real Madrid están muy atentos a la situación del centrocampista francés Cumple contrato y si no renueva podría marcharse gratis en verano

El mercado de fichajes echó el cierre el pasado 31 de agosto, pero en los despachos del Santiago Bernabéu la actividad sigue. Es época de ver mucho fútbol bruto, de seguir a jóvenes promesas, de recopilar informes y de empezar a tantear a posibles objetivos. Uno de los nombres que el Real Madrid tiene marcado en rojo en su agenda es el de Adrien Rabiot, centrocampista francés del PSG de 23 años.

De ello informó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en El Chiringuito de Jugones. “Rabiot gusta mucho. Tiene 23 años y llegaría libre el próximo verano”, confirmó.

En el club blanco se manejan excelentes informes del jugador galo desde los tiempos de Zidane, que siempre seguía la liga francesa y en su día ya fue clave para que el Real Madrid fichara a Varane. Futbolísticamente, en Concha Espina creen que su fichaje encajaría a la perfección, y económicamente sería una operación redonda. Rabiot cumple contrato con el PSG en junio de 2019 y hasta el momento no ha aceptado ninguna de las ofertas de renovación que la entidad parisina le ha puesto por delante.

Posible guerra con el Barcelona

Es decir, si el francés sigue dando calabazas al PSG y no amplía su vinculación, es libre para negociar con cualquier otro club a partir del 1 de enero. Se marcharía totalmente gratis, a coste cero. Y el equipo que logre convencerlo se haría con los servicios de un centrocampista joven, de calidad, con una gran proyección. Lo haría sin pagar traspaso, aunque tal y como está el mercado probablemente Rabiot exija una prima de fichaje.

Sin embargo, no se antoja fácil convencer al jugador galo, que tiene muchas novias. El Barcelona es uno de los equipos que más interés ha mostrado por él. De hecho, el pasado verano estuvo muy cerca de cerrar su fichaje, pero finalmente no hubo acuerdo con el PSG, que no quería (ni quiere) dejar escapar a Rabiot. El galo ha rechazado varias ofertas de renovación del club de París y conforme se acerque el 1 de enero lo normal es que casi todos los grandes de Europa se pongan en contacto con su entorno para interesarse por su situación. Rabiot es una ganga y el Real Madrid cree que encajaría a la perfección en el conjunto blanco. Veremos dónde acaba…