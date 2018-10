Inda: “Bale está empezando a perder el favor de la cúpula”

La directiva del Real Madrid se empieza a cansar de las actitudes de Gareth Bale

Gareth Bale sigue sembrando dudas en el Real Madrid. El galés está más integrado en el club, pero todavía está lejos de ser el líder que la entidad de Concha Espina demandaba tras la marcha de Cristiano Ronaldo. A esto hay que sumarle que en las últimas semanas está teniendo diferentes molestias que no le permiten rendir a su mejor nivel, algo que tiene muy cansado a sus compañeros y empieza a agotar a la directiva.

“Bale está empezando a perder el favor de la cúpula. Sin el vestuario y sin la directiva, mal futuro le veo yo al galés”, aseguró Eduardo Inda, directo de OKDIARIO, en El Chiringuito de Jugones.

A pesar de las molestias que no le permitieron terminar el derbi y el partido ante el Alavés, y le obligaron a ser baja en el enfrentamiento ante el CSKA de Moscú, Bale se encuentra ya concentrado con la selección de Gales para encarar los dos próximos compromisos de su combinado nacional: el amistoso ante España en Cardiff (jueves 11, 20:45 horas) y el partido de la cuarta jornada de la Liga de Naciones ante Irlanda del Norte (martes 16, 20:45 horas). En el Madrid esperan que no juegue ante España, pero creen que el duelo frente a Irlanda no se lo perderá.