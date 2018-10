El vestuario blanco tiene fe ciega en Julen Lopetegui y no se fía de quien podría ser su sustituto Ramos y Varane ya dejaron claro tras la derrota ante el Alavés que su despido sería "una locura"

El Real Madrid está inmerso en su primera gran crisis después de varias temporadas sin excesivos sobresaltos de la mano de Zinedine Zidane y sus tres Champions League. Se pasó página y llegó Julen Lopetegui, respaldado por el vestuario. La derrota del pasado sábado ante el Alavés por 1-0 no ha hecho más que reafirmar la dinámica tan negativa que atraviesa el equipo, con casi siete horas sin ver puerta y con tres derrotas y un empate en los últimos cuatro choques. Pero la plantilla está “a muerte” con el técnico.

El vestuario blanco, liderado por Sergio Ramos, está convencido de que el esfuerzo y dedicación de Lopetegui traerá sus frutos pronto. Ya lo tildó de locura tras el encuentro el capitán blanco, cambiar de técnico a estas alturas del campeonato. “Para nosotros no es bueno, creo que sería una locura, el equipo está luchando por los puestos de arriba, y qué locura que a pesar de una mala racha el equipo esté a tres puntos del líder”, dijo ante la prensa.

También pasó por zona mixta Raphael Varane, muy autocrítico con el equipo pero que también cerró filas en torno al técnico al cuestionarle su despido: “Nosotros estamos encantados con Julen, tu insistes mucho, pero estamos muy tranquilos con Julen, tenemos confianza en todos y trabajando al máximo”.

Lejos de los micros, a nivel interno, la plantilla del Real Madrid confía plenamente en Lopetegui y los recursos que tiene éste para voltear una situación que comienza a complicarse. De hecho, fue el núcleo importante y de peso en el vestuario el que recomendó a Florentino Pérez la contratación del guipuzcoano tras su rendimiento con la selección española. Los Sergio Ramos, Dani Carvajal e Isco dieron su nombre y lo que pasó después lo sabemos ya todos.

En el vestuario consideran que echar ahora a Lopetegui sería un error y una forma de “tirar la temporada” en el mes de octubre. Sobre todo por las escasas diferencias que existen aún en LaLiga y porque está todo por decidir en la Champions League. Nada irreversible. El grupo está con el técnico, que no dudó también en transmitir tranquilidad: “Tenemos que recuperarnos, tranquilizarnos, queda toda la temporada… no queda otra que seguir”.

Asusta el sustituto

A la plantilla del Real Madrid tampoco le tranquiliza qué podría pasar de acabar destituyendo a Lopetegui. Confían en él y en cómo puede gestionar esta crisis y no en un posible sustituto que arregle el desaliñado. No se fían de los hipotéticos entrenadores que podrían llegar. En el paro no hay muchos técnicos del nivel y del prestigio que exige el equipo blanco. Entre ellos está un Antonio Conte, ex del Chelsea, al que el vestuario madridista no quiere ni en pintura…