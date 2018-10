Carvajal: “Me acuerdo de Neymar en la cantera, nos dijeron que se quedaba y le hicimos un manteo”

Dani Carvajal repasó su trayectoria y la actualidad del Real Madrid y la selección española en una entrevista con el revista Líbero. El lateral madridista recordó una anécdota del año en el que Neymar estuvo a prueba en la cantera madridista, así como también habló de las cosas que echa de menos y de las consecuencias del cese de Lopetegui al frente de la selección española.

“Me acuerdo perfectamente de Neymar en la cantera. Nos dijeron que se iba a quedar y le hicimos un manteo”, explicó Carvajal que lleva desde el año 2002 en el equipo blanco y es uno de los grandes emblemas de la cantera, aunque actualmente en el primer equipo.

Carvajal reivindicó la candidatura de Modric para el Balón de Oro y el The Best, con el que recientemente fue galardonado. “Modric es la esencia del fútbol. No todo es meter gol. Iniesta ya tuvo la oportunidad y no se lo dieron”.

El madridista también se mojó sobre el cese de Julen Lopetegui al frente de la selección española, antes del primer partido del pasado Mundial de Rusia. “Lopetegui nos reunió en el Mundial y zanjó el tema. Después, nos quedamos sin líder”, aseveró sobre la labor de España y las circunstancias acontecidas.

La vida del lateral ha cambiado desde su etapa en la cantera del Real Madrid, y Dani confesó que no puede hacer ciertas cosas que sí podría si no fuera un futbolista de élite. “Echo de menos tomar cañas en La Latina”, confesó. A pesar de su madridismo, Carvajal confesó que quiere jugar en algún momento en la Premier League. “Tengo claro que quiero jugar en la Premier. Es una experiencia que me gustaría tener y no me quiero quedar con esa espina”.