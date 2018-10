Sergio Ramos: “Sería una locura cambiar de entrenador”

Sergio Ramos pide paciencia y asegura que no deben dar al Real Madrid por muerto

Sergio Ramos ejerció de capitán y se sometió a las preguntas de la prensa en zona mixta, después de una dura derrota frente al Alavés en Mendizorroza. El camero tira una lanza en favor de Lopetegui y dice que “sería una locura” cambiar de entrenador a estas alturas de la temporada. Además analizó el partido al detalle y recuerda que esto no ha hecho más que empezar y que “dar al Madrid por muerto es un error muy grande”.

Destituir a Lopetegui

“Todo lo que sea hacer cambios, son otras personas las que asumen este tipo de decisiones, no corre a cargo de los jugadores. Para nosotros no es bueno, creo que sería una locura, el equipo está luchando por los puestos de arriba, y qué locura que a pesar de una mala racha el equipo esté a tres puntos del líder”.

¿Cómo está el vestuario?

“Es cierto que ha sido un golpe duro. Nunca cuentas con una derrota y hoy, después de un buen partido del equipo donde ha dominado casi todo el partido, esa ocasión nos ha condenado. Esa definición a la hora de hacer gol nos ha faltado. Hay que pasar página. Esto es muy largo y queda muchísimo”.

Críticas

“Los que dan al Madrid por muerto se equivocan a la larga. Vamos a estar ahí, a luchar hasta la muerte y es el ADN nuestro. Somos los primeros que estamos jodidos después de esta mala racha. Ojalá que la cambiemos cuanto antes. Ahora estamos a tiempo”

Cambio de entrenador

“Cada uno tendrá una opinión distinta. A mí desde dentro me toca sufrirlo, a veces es a mejor y otras no, es pronto para hablar de cambio de entrenador, no es una decisión que haya estado nunca en las manos de los jugadores, son otros los que la tienen que tomar”.

Cristiano

“Creo que al final carecemos de resultados, en el fútbol son resultados y da igual ganar de cuatro que de uno. En todos estos años, quizá por la marcha de Cristiano ahora se hable más, también hemos vivido crisis de gol con Cristiano. Somos los que somos y tenemos que sacar las castañas del fuego, el gol llegará y seguro que vamos a luchar por los objetivos”.

Ansiedad

“Yo he visto buenas fases donde el Madrid ha generado ocasiones y ha dominado en un campo complicado donde la afición calienta y lleva en volandas a un equipo de guerreros. También hay que valorar el fútbol que ha hecho el equipo. Al final si pierdes lo que hay que conseguir es resultados, que es lo que marca la opinión de la gente, nadie se acuerda del juego. Si pierdes hay que pasar página y lograr resultados”

Autocrítica en el vestuario

“Claro que hay, al final el futbolista honesto vive con la autocrítica, somos los primeros que podemos dar nuestra mejor versión. Es un problema de todo, por eso es importante que la labor de equipo sea no señalar a nadie porque no será justo. Somos todos conscientes de la realidad y somos los que tenemos que hacer por cambiar”.

Optimismo

“No falta nada. Los resultados dan para hablar, sobre todo si se pierde. El equipo tiene alma, espíritu, ganas, ambición por ganar. Es nuestro ADN, y es lo que se exige y lo que hay que dar. Yo como capitán lo siento y lo persigo. La autocrítica siempre es buena. Estamos en el camino bueno a pesar de los resultados”.

Plantilla

“La plantilla es la que es, a día de hoy somos los que somos, no se puede reforzar con más jugadores, tenemos que tirar del carro los que estamos presentes. Las lesiones son muy negativas para el grupo porque al final son jugadores clave y cuanto antes estemos todos mucho mejor”.

¿Cómo ve al vestuario y a Lopetegui?

“Siempre que las cosas no salen la gente está jodida. Hay gente que pueda pensar que nos da igual, pero todo lo contrario, somos los primeros que queremos dar alegrías. Cuando se gana es cuando más se disfruta. Somos los primeros que queremos hacer disfrutar a los aficionados. Esta vez no fue así, pero dar al Madrid por muerto es un error muy grande porque al final muchos acaban más callados de la cuenta”.