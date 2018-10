El Real Madrid tiene prohibido fallar en Vitoria

El Real Madrid no puede permitirse un pinchazo en Vitoria después de tres partidos sin ganar El club blanco no se plantea destituir a Lopetegui ni aunque pierdan, pero no llevarse los tres puntos dejaría al técnico muy tocado Si el Alavés gana al Real Madrid, se colocaría colíder de la Liga Santander

El Real Madrid visita Mendizorrotza y no puede fallar. El conjunto blanco no tiene precisamente por delante la visita más cómoda de la Liga, ante un Alavés que desde la llegada de Abelardo presenta unos números increíbles. Tales son que, de ganar a los madridistas, los babazorros se pondrán colíderes, igualados con Madrid y Barcelona. Tres partidos sin ganar y, sobre todo, sin marcar, son muchos para el conjunto de Concha Espina que no puede permitirse más fallos en el arranque del curso.

Enfrente no estará precisamente un hombre fácil de batir. Fernando Pacheco, el ex guardameta del conjunto madridista y formado en las categorías inferiores de Valdebebas, será el encargado de repeler los ataques de Bale, Asensio y cía y, como ya ha demostrado en más de una ocasión, es uno de los puntos fuertes con los que cuenta este Alavés y no será nada fácil cortar la racha del gol.

Para el duelo, Julen Lopetegui tendrá tres bajas. Isco continúa recuperándose de su intervención de apendicitis, mientras que Marcelo y Carvajal hacen lo propio de sus problemas musculares. El técnico recupera a Varane, que no se entrenó el jueves, mientras que sí lo hizo el viernes. Para la visita a Vitoria, el técnico podría introducir ciertos cambios en su once, empezando por la portería y terminando por la delantera.

Cambios respecto a Moscú

En comparación a lo visto en Champions ante el CSKA, donde los blancos cayeron, el vasco introducirá múltiples variaciones. Se espera que Courtois vuelva bajo los palos, mientras que Odriozola y Ramos entren en defensa, junto a Varane y Nacho. En el centro del campo, Casemiro, Kroos y Modric apuntan a volver a llevar la batuta del juego madridista. Se quedaría fuera un Ceballos que el pasado curso fue el héroe en Vitoria, con un doblete. Arriba, podría entrar Mariano en lugar de un Benzema que ha jugado de inicio todos los partidos del Madrid este curso. Asensio y Bale parecen fijos.

El conjunto madridista no puede permitirse otro tropiezo. De no sacar los tres puntos en el estadio alavesista, la imagen de Lopetegui quedaría muy perjudicada, sobre todo de cara a la afición. No así en torno a la directiva, que tiene plena confianza en la apuesta realizada hace unos meses por el técnico, al igual que la propia plantilla blanca.

Un Alavés lanzado

Por su parte, Abelardo llega lanzado al duelo. Tras coger a mediados de la temporada pasada las riendas del equipo, consiguió sacar a los vascos del pozo. El conjunto blaquiazul lleva desde entonces unos números dignos de Europa. Ahora, en el arranque del nuevo curso, los babazorros marchan sextos, con once puntos y sueñan con alcanzar las competiciones continentales de cara al año que viene.

Para el duelo, el técnico asturiano podría formar con Pacheco, Aguirregabiria, Laguardia, Ximo Navarro, Duarte; Brasanac, Wakaso; Jonny, Ibai, Sobrino; y Calleri. Aunque las dudas en torno al conjunto alavesista aparecen en torno a la entrada de Maripán en defensa y de Guidetti arriba.