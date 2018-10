Lopetegui no teme por su puesto: “Tenemos que mejorar, queda mucho”

Julen Lopetegui compareció ante los medios tras la durísima derrota del Real Madrid en Vitoria, donde cayó ante el Deportivo Alavés en el último minuto (1-0) en un nuevo partido en el que se quedó sin gol (cuarto consecutivo) y acumula una nueva derrota, la segunda en Liga y la segunda consecutiva tras caer ante el CSKA de Moscú en Champions.

¿Qué ha pasado?

“Hemos tenido ocasiones en la primera parte y hemos hecho un buen inicio de partido. La situación que llevamos arrastrando en los partidos nos ha pesado. El Alavés en la última jugada se ha llevado un premio excesivo. En la segunda parte hemos estado peor que en la primera, hemos tenido infortunios, hemos estado peor…”

¿Cómo interpreta el partido?

“Lógicamente estamos decepcionados. Hemos arrancado el partido bastante bien, con opciones de gol, con lo que queríamos. El hecho de no marcar nos ha castigado. Las dinámicas son arrebatadoras, todo eso nos ha pasado factura. La derrota es un castigo excesivo, esto es el fútbol. Tenemos que levantarnos, recuperar muchos jugadores. Tenemos muchos infortunios, lesiones… Recuperar frescura. Sabemos que no estamos en un buen momento y hay que volver a la senda del triunfo”.

¿Es un problema mental?

“Cuando tú no consigas marcar en unos partidos, no tienes buenos resultados a pesar de haberlo merecido, pierdes confianza y no todo fluye. Las cosas son más complejas. Tenemos que recuperarnos, tranquilizarnos, queda toda la temporada… no queda otra que seguir”

¿Le falta verticalidad al equipo?

“No creo. Hemos tenido situaciones en la primera parte con balones en profundidad. No hemos conseguido estar certeros en la parte final”.

¿Teme por su puesto?

“Los entrenadores estamos siempre expuestos, pero no pensamos en ello. No es un buen momento, hace 10 días sí lo era. Estamos en el peor de los casos a tres puntos del líder. Es cierto que tenemos que mejorar, que tenemos que recuperar muchas cosas, pero queda mucho”.

¿Por qué no llega el gol?

“Hemos tenido lesiones y hemos cambiado por eso. Nos ha obligado eso a cambiar. Se han juntado todas las situaciones negativas. Tenemos que levantarnos, es una situación difícil, tenemos un parón que nos viene bien y tenemos que volver a las sensaciones del inicio de temporada y recuperar jugadores.

¿Se siente cuestionado?

“Un entrenador vive con esa situación con naturalidad, pero no piensa en eso. Estamos en octubre, con una dinámica tan negativa que la consecuencia puede ser que estés a tres puntos del liderato. Hay que recuperar jugadores, algunos muy importantes, y frescura y tranquilidad, que se recupera con el resultado que se llega con goles. Hemos tenido situaciones buenas para marcar, después han llegado las lesiones que nos ha condicionado y después el castigo excesivo del gol de córner”.

¿Esperabas más de tus jugadores?

“Un entrenador siempre espera lo mejor de su equipo, de sus jugadores y de sí mismo. No tengo duda de que los jugadores intentan dar lo mejor. Han salido con muy buena actitud. El hecho de no conseguir ese gol y las lesiones… los últimos partidos han podido pesar mentalmente. Hay jugadores muy importantes que no están con nosotros”.

¿El equipo juega a lo que usted quiere?

“Intenta hacer las cosas como las tenemos planteada, como las hemos hecho al principio de temporada. A veces te salen de una manera y otras de otra. Es importante que tengamos todos los jugadores y después que tengamos gol, que llegará. El responsable siempre es el entrenador”.

Mensaje a los aficionados

“Este equipo lleva trabajando como bestias y seguirá haciéndolo así, volveremos a la senda del triunfo. Hay que tener perspectiva, estamos en octubre y en el peor de los casos estaremos a tres puntos del líder. Vamos a recuperar jugadores para recuperar la versión inicial de temporada”.

¿Le molestaría que fuera cuestionado?

“Eso no es una cuestión que me ocupe a mí, sino a vosotros (por la prensa). Yo vivo y trabajo al margen de esas cuestiones. Dentro de la situación negativa hay que tener un poco de perspectiva y tranquilidad”.