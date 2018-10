Benzema, sustituido al descanso por un problema en los isquios

Karim Benzema fue sustituido al descanso tras una molestias físicas y este domingo se someterá a pruebas

Karim Benzema volvió a completar un mal partido con el Real Madrid. El francés tuvo que ser sustituido al descanso por culpa de una molestias físicas. Al parecer el 9 blanco sufre una lesión en los isquios de la pierna derecha que obligaron a Lopetegui a hacer su primer cambio del encuentro. Este domingo se someterá a pruebas para conocer el alcance de la lesión.

El delantero madridista sigue sin dar un gran nivel y fue, otro encuentro más, uno de los peores jugadores del equipo blanco en el partido del equipo de Julen Lopetegui en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Para colmo, tras el descanso, dejó su lugar a Mariano, que jugó toda la segunda parte en este duelo de la octava jornada de Liga, por culpa de una lesión.

Benzema, ausente durante toda la primera parte, fue cambiado por primera vez en la temporada y además no lo hizo avanzando el encuentro, ya que Lopetegui acometió un cambio rápido y no esperó a que pasaran los minutos: en el descanso el delantero francés perdió su puesto en beneficio de Mariano.

El Real Madrid, que en la primera parte del duelo ante el Deportivo Alavés llegó a las seis horas consecutivas sin marcar gol, salió de inicio con Benzema, Bale y Dani Ceballos en el ataque, pero tras el descanso Lopetegui quitó a Karim para sacar a un Mariano que estuvo más activo que el francés.

A Benzema solo se le vio en la primera mitad en un cabezazo en el minuto 8 que sacó bajo palos Laguardia. Fue una ocasión clara del Real Madrid, en un centro por banda de Odriozola que llegó al segundo palo, donde estaba el ‘9’ del Real Madrid para cabecear el balón. No fue malo el remate, pero el defensor del Alavés lo sacó bajo palos.

Tras esa acción, Benzema se fue diluyendo, no leyó en ningún momento lo que pedía el encuentro, se ahogó entre los defensores del Alavés y no fue capaz de continuar ningún contraataque, siendo incapaz de irse en carrera y no teniendo más ocasiones.

Su mala primera mitad fue vista por Lopetegui, que cambió su forma de afrontar los partidos y esta vez hizo cambios antes de que la situación se complicara más. Al iniciar la segunda parte, Benzema se quedó por primera vez en el banquillo y en su lugar salió Mariano para buscar el gol que tanto necesita el Real Madrid.