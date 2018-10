Lopetegui tiene crédito… pero no ilimitado

En el club madridista siguen confiando en Lopetegui, pero el equipo debe reaccionar El Real Madrid lleva tres partidos seguidos sin ganar

Julen Lopetegui no está satisfecho con lo que ha ofrecido su Real Madrid en los últimos partidos. Y no puede estarlo, porque el conjunto blanco lleva tres encuentros sin ganar. Cayó con estrépito ante el Sevilla, empató en casa en el derbi madrileño y perdió en Moscú frente al CSKA, un tropiezo inesperado. Empiezan a aparecer dudas en torno al entrenador vasco, sobre todo de puertas para afuera.

En Concha Espina siguen confiando en Lopetegui. En los despachos del Bernabéu son conscientes de que el Real Madrid no ha ofrecido el nivel que debe en estos últimos partidos, pero están convencidos de que el equipo va a levantarse pronto. Este sábado tiene la oportunidad de volver a la senda de la victoria ante el Alavés en Mendizorroza, un partido trampa ante un rival que ha arrancado la temporada a un gran nivel.

En cualquier caso, pase lo que pase este sábado en Vitoria, Julen Lopetegui todavía tiene crédito. La cúpula merengue cree que el equipo debe seguir adaptándose a lo que quiere el técnico vasco, que apenas lleva unos meses a los mandos. Los jugadores deben terminar adaptarse al entrenador y viceversa, aunque la temporada no da demasiados respiros. La sensación es que en cuanto entren los goles el grupo cogerá confianza y el Real Madrid volverá a sumar triunfos con regularidad. Eso esperan en Concha Espina, pues aunque el técnico tenga bastante crédito todavía, la caída libre del equipo no puede continuar, pues en ese caso la afición empezaría a echarse encima y todo sería más complicado, y si no que le pregunten a Rafa Benítez…

Mientras tanto, Lopetegui se muestra tranquilo, aunque es consciente de que el Real Madrid debe mejorar: “Uno tiene que respetar todas las opiniones. Alrededor de un equipo como el Real Madrid es normal que haya críticas. Somos profesionales y trabajamos desde dentro. Un entrenador asume todo. Es nuestra profesión. Sobre todo en lo malo. Lo bueno no. Trabajamos para que el equipo siga en buena línea. Con tranquilidad y normalidad”.