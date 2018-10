Lopetegui: “El entrenador siempre es responsable de lo malo… y nunca de lo bueno”

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, compareció ante los medios de comunicación en el día previo al choque ante el Alavés en Mendizorroza (18:30)

Julen Lopetegui repasó la actualidad blanca de cara al choque ante el Deportivo Alavés, ante el que buscan el diez de diez. Son ya nueve victorias consecutivas ante los vitorianos. Mendizorroza espera (20:45). El guipuzcoano tocó todos estos temas tras el penúltimo entrenamiento de los suyos antes de viajar a Vitoria.

Lesiones

“Hemos tenido alguna lesión. Sobre todo las de Marcelo y esta última de Dani, que puede ser de unas cuantas semanas. También la apendicitis de Isco y algunas molestias que pueden quedar eso. Son circunstancias normales con tantos partidos, es algo que debemos gestionar y superar. Cuantos más jugadores disponibles tengamos, mejor”.

Críticas

“Esto es el Real Madrid. Lo asumo con normalidad. Lo importante son las sensaciones que tenemos nosotros. Los problemas van a llegar, como en todos los equipos. Hay momentos buenos y momentos malos. Seguimos con la mentalidad y confianza absoluta en todas las competiciones como no puede ser de otra forma en el mes que estamos”.

Exigencia

“Es una manera de verlo. La exigencia siempre es máxima, hay que asumirlo con normalidad. Estamos clasificados con los mimos puntos que el primero. No tenemos dudas de que en Champions vamos a seguir con la línea de la Roma. Tenemos que creer en lo que hacemos y seguir partido a partido. El foco ahora está en el Alavés. Es un equipo que lleva seis partidos sin perder. Tenemos que estar dispuestos a hacer un buen partido para estar en lo más arriba de la tabla”.

Bale

“Gareth es un jugador importante en el equipo. Afortunadamente está bien. Detectó a tiempo unas molestias y por eso salió ante el Atlético de Madrid. De haber seguido en el campo habría ido a más. Por eso ahora está preparado para jugar”.

Alavés

“Ante un partido así, el rival hay que conocerlo y respetarlo al máximo. Tiene grandes jugadores y un buen entrenador. El foco tiene que estar en nosotros y en lo que podemos hacer. El equipo ha mostrado buena cara y rendimiento en algunos momentos. Ahora vamos a intentar que eso se consolide. Espero un partido de máxima exigencia. Es un equipo con la ideas claras. Explota sus recursos muy bien. Nos va a obligar a hacer la cosas muy bien”.

Centrado en los suyos

“Uno tiene que respetar todas las opiniones. Alrededor de un equipo como el Real Madrid es normal que haya críticas. Somos profesionales y trabajamos desde dentro. Un entrenador asume todo. Es nuestra profesión. Sobre todo en lo malo. Lo bueno no. Trabajamos para que el equipo siga en buena línea. Con tranquilidad y normalidad. Vemos cómo trabajan los jugadores, estamos tranquilos. Por momentos hemos conseguido jugar muy bien y seguro que podemos conseguirlo de nuevo. La nota será al final de temporada, no ahora. Los objetivos están intactos. Tenemos que seguir trabajando”.

Pendiente en los objetivos

“El entrenador lo único que está pendiente es preparar bien al equipo para que afronte el próximo partido. Este equipo opta a todos los títulos. Es lo que nos motiva cada día para seguir trabajando y luchar por ese objetivo”.

Otra final

“Cada partido lo afronto como si fuera una final. Cada partido es importante y decisivo. Los tres puntos son muy importantes. El Alavés lo tomo como cada partido”.

Confianza en el banquillo

“Son circunstancias que son reales. Los dos laterales están lesionados. Buscaremos soluciones. Máxima confianza en el que va a salir. Cuando hay una baja, se cierra un puerta y se abre otra. No hay otra”.

¿Ataque de la prensa?

“No estoy muy pendiente de si la prensa me maltrata o no. Lo que sigo cada día es el trabajo en Valdebebas. Dentro de los momentos complejos que tienen todos los equipos, estoy tranquilo. Me hubiera gustado haber ganado todos los partidos, es cierto. Creo que excepto en la primera mitad ante el Sevilla, hemos competido en todo. Nos merecimos ganar ante Atlético de Madrid y CSKA. Pero lo único que me preocupa ahora es el próximo partido”.

Comenzar perdiendo

“Es un dato que es cierto. Remar cada partido hacia arriba es difícil. Nos preocupa. Intentaremos mejorar en ese aspecto”.