Mariano es un volcán

Mariano cree que debería tener más minutos en el Real Madrid

Mariano Díaz está enfadado. El delantero no termina de entender su situación en este arranque de temporada, tal y como desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. Desde que retornó al Real Madrid el pasado 29 de agosto tan sólo ha jugado en cuatro partidos y en ninguno fue titular. Además, se quedó sin participar en duelos tan importantes como el que enfrentó a los madridistas ante el Athletic o en del derbi madrileño. Curiosamente, en ambos encuentros los blancos necesitaban hacer gol, pero Lopetegui no apostó por él.

Esto tiene desorientado a Mariano. No termina de comprender cómo el entrenador que le llamó personalmente para que fichase por el Real Madrid cuando tenía cerrado su traspaso al Sevilla no le da minutos. El vigente campeón de Europa atraviesa una de las peores rachas goleadoras de su historia y Mariano, visto lo visto, no es la primera opción para acabar con la sequía.

Vio en el banquillo los partidos ante Leganés y Athletic. Éste último lo empató el Madrid. Debutó frente a la Roma en Champions haciendo un auténtico golazo en los 17 minutos que jugó. Después, disputó 30′ ante Espanyol y Sevilla, mientras que no participó frente a los de Simeone a pesar de que el Santiago Bernabéu comenzó a corear su nombre para que saltase al terreno de juego. Pero la gota que colmó el vaso llegó en Moscú.

El catalán esperaba ser titular ante el CSKA, pero Julen volvió a apostar por un Benzema que encadena seis partidos sin marcar gol y ha jugado de inicio los 10 encuentros que ha tenido que disputar el Real Madrid hasta la fecha. En la capital rusa jugó 58 minutos menos que el francés, pero tocó las mismas pelotas dentro del área que Karim y llegó a impactar un balón en la madera.

Mariano está superando su enfado con trabajo. Lo que mejor sabe hacer. Se machaca en cada entrenamiento para tratar de convencer a un Lopetegui que ha dejado patente en los primeros partidos su predilección por Karim. No obstante, parece que su malestar se puede empezar a pasar este fin de semana, ya que apunta a titular en Medizorroza en el duelo que medirá al Real Madrid ante el Alavés.