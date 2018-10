Gareth Bale lidera la lista de convocados de Gales para los partidos contra España e Irlanda. Ryan Giggs ha llamado a su estrella pese a haberse lesionado en el derbi, donde tuvo que ser sustituido en el descanso. Sin embargo, eso no ha sido un inconveniente para el seleccionador y ex futbolista galés que ha decidido incluir al futbolista del Real Madrid en la convocatoria.

Lo cierto es que tras ser sustituido en el derbi Bale no jugó el partido de Champions en Moscú frente al CSKA, de hecho ni siquiera viajó con el equipo a la capital rusa al no estar incluido en la convocatoria. El Madrid no ha emitido ningún parte médico sobre su jugador pero sí salió a la luz que se le realizaron unas pruebas médicas con resultado positivo.

Desde el Madrid confiaban en que la federación galesa no convocase al jugador pero finalmente no ha sido así. Gales recibirá a España en Cardiff el próximo 11 de octubre y posteriormente, el 16, se verán las caras con la República de Irlanda, en el partido correspondiente a la Liga de las Naciones de la UEFA, y lo harán con Bale.