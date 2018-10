Empieza la Cristiano-dependencia

3-0 en Sevilla, 0-0 en el derbi madrileño y 1-0 este martes en Moscú. El Real Madrid lleva tres partidos consecutivos sin marcar un gol y su último tanto se remonta al primer tiempo del duelo ante el Espanyol, que ganó por la mínima. En total, 319 minutos sin marcar (que, en realidad, son más porque habría que añadir el tiempo añadido de cada parte en todos esos encuentros) o lo que es lo mismo: casi cinco horas sin anotar un gol.

La inesperada derrota ante el CSKA de Moscú (1-0) en la segunda jornada de Champions League ha dejado una grieta en el equipo de Julen Lopetegui, que pide calma pese al claro problema de gol que tiene y asegura que igual que ahora no llegan más tarde vendrán. Cuestión de rachas, comenta el técnico vasco.

El Real Madrid está en su peor racha goleadora de la última década. Con las derrotas en el Ramón Sánchez Pizjuán y en el Luzhniki y el empate ante el Atlético de Madrid son tres encuentros seguidos sin marcar, un hecho que no ocurría desde los tiempos de la segunda etapa de Fabio Capello, en 2007. Con esta circunstancia, muchos comienzan a recordar a Cristiano Ronaldo.

Los goles salvadores de Cristiano

Y es que la ausencia de gol eleva la figura ahora del portugués en el Real Madrid, que si bien en sus últimos años en el club blanco tuvo rachas con sequía goleadora, era un jugador que ante las dificultades y adversidades se crecía y salvaba la papeleta del Madrid en varios partidos.

La ‘CRdependencia’ se basa en la creación de muchas ocasiones sin acabar ninguna en gol. Eso ya le pasó en las últimas temporadas al Real Madrid, pero con una diferencia notable: entonces estaba Cristiano Ronaldo, que aprovechaba cualquier momento, fuera como fuera el partido y fuera el rival que fuera, para marcar. El Real Madrid podría fallar ocasiones por medio de Benzema, Isco, Asensio, Bale… pero Cristiano siempre estaba ahí. Su sola presencia ya ganaba partidos. Y así se entiende su éxito en estas últimas Champions.

Esta temporada, ante el adiós del crack portugués a la Juventus, el Real Madrid se quedó huérfano no solo de goles sino también de esa relevancia y liderazgo que Cristiano daba al ataque del club blanco. Ronaldo era omnipresente, estaba siempre en el lugar indicado para hacer gol y aunque el Real Madrid no jugara bien él en varias ocasiones sacaba resultados favorables por el simple hecho de tener un don, el más valioso del fútbol: el gol.

Sin un goleador de referencia

El hueco de Cristiano no lo cogió nadie, porque el club decidió no fichar a un delantero ‘top’ que pudiera tener un estatus similar, una decisión que desde el Real Madrid ahora lamentan, tal y como desveló Eduardo Inda, director de OK DIARIO, en El Chiringuito de Jugones.

Tras esta mala racha, la primera minicrisis de la época Lopetegui, que no solo es de victorias sino de goles, la sombra de Cristiano Ronaldo vuelve a estar presente en el Real Madrid. Y es que la trascendencia del mejor jugador del mundo y el máximo goleador histórico del club se nota también cuando no está: ahora los blancos echan de menos esos goles que llegaban y tapaban malos resultados.