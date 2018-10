Benzema ilusionó al empezar la temporada, pero vuelve a tener unos números irrisorios Vuelve a estar cuestionado después de un mes sin marcar y reabre el debate del 9

Las casualidades pueden existir y que Karim Benzema empezara la temporada como pichichi puede ser una. El delantero del Real Madrid comenzó el curso con unos números nunca vistos, que incluso hacían plantearse la opción de si esos 40 goles de Cristiano Ronaldo los marcaría él este curso. Pero no. El francés ha vuelto a las andadas. Después de marcar cinco goles en los primeros cuatro partidos del curso, el galo acumula seis encuentros sin ver puerta. Unos registros que se asemejan a lo que viene acostumbrando a lo largo de estos años.

El conjunto madridista comenzó la temporada sin acusar para nada la falta de gol y fue en parte gracias a la labor de la doble B, formada por Bale y Benzema. Entre ellos hacían que olvidar a CR7 fuera más fácil, pero parece quedar muy atrás. Al menos, en lo que al francés se refiere.

El gato es más gato que nunca y lleva en el dique seco desde el 1 de septiembre y cuatro partidos consecutivos sin prácticamente aparecer. Algo que ha provocado que los blancos se encuentren en una situación prácticamente inédita, al acumular más de 300 minutos sin ver puerta.

La mala racha en la que ha entrado el ‘9’ madridista reabre de nuevo el debate sobre su titularidad y sobre si se acertó al no acudir al mercado. Desde la salida de Cristiano, muchas eran las voces que pedían un delantero de garantías para sustituir al luso, a sabiendas de que Benzema no es un gran goleador. Sin embargo, la buena pretemporada de los madridistas y su buen juego en los primeros partidos de Julen Lopetegui llevaron a pensar que un ariete top no era necesario. Algo que ahora -tarde- se reclama con más razón.

Karim vuelve a ser Karim

Poco a poco todo vuelve a la normalidad. Karim vuelve a ser Karim y no ese hombre que se disfrazó de pichichi durante las primeras jornadas y el conjunto blanco vuelve a acusar la ausencia de gol. Exactamente igual que el pasado curso, cuando Cristiano no estaba en su mejor momento y a los blancos les costaba un mundo meter el balón entre los tres palos.

Además, la participación en el juego de Benzema vuelve a cuestionarle. Ha pasado de llevarse los halagos por su enorme cambio a volver a ser ese jugador que no participa y que, en lugar de sumar, resta. No sólo es que lleve un mes sin marcar, que es un mundo para el hombre de referencia del ataque madridista; es que ya tampoco genera. Su titularidad casi por decreto vuelve a sembrar el runrún en un Bernabéu que, de nuevo, ha vuelto a enseñarle al francés que se le acaba la paciencia.