El Real Madrid acumula más de cinco horas sin marcar un gol

Sorprendente derrota del Real Madrid ante el CSKA Moscú, otro partido en el que no marcaron los blancos El conjunto merengue lleva 319 minutos sin ver puerta, casi cinco horas y media sin marcar

El Real Madrid no levanta cabeza. Sorprendente derrota del conjunto blanco ante el CSKA en Moscú, un tropiezo doloroso por cómo sucedió y porque el equipo encadena tres partidos consecutivos sin ganar… y sin marcar un gol. De hecho, el dato es todavía más impactante, pues el último tanto que hizo el Real Madrid fue el de Asensio ante el Espanyol en la quinta jornada de Liga. Fue en el minuto 41 de ese encuentro, por lo que el conjunto dirigido por Julen Lopetegui lleva exactamente 319 minutos sin ver puerta (90 ante el CSKA, 90 ante el Atlético, 90 ante el Sevilla y los últimos 49 frente al Espanyol).

El problema del gol empieza a ser grave en este Real Madrid. El equipo merengue encajó el gol en el primer minuto tras un grave error de Kroos. Había tiempo de sobra para dar la vuelta al marcador, pero fue un quiero y no puedo. Casemiro y Benzema se toparon con los palos en la primera parte, y en el segundo tiempo también hubo ocasiones muy claras, como la de Mariano de cabeza en los instantes finales, pero el balón no entra y el Real Madrid lo está pagando muy caro.

La sombra de Cristiano

Cristiano Ronaldo es pasado, pero su marcha todavía colea. El equipo echa de menos los goles del crack portugués. Es obvio y cada día está más claro. Benzema empezó bien, pero lleva seis partidos sin marcar y está desaparecido en combate. Bale está jugando bien, pero no tiene esa facilidad goleadora como sí la tenía Cristiano. Luego está Mariano Díaz, que cada vez que juega lo hace con el cuchillo entre los dientes, pero a veces como este martes tampoco está afortunado de cara a gol.

El conjunto blanco lleva tres partidos consecutivos sin marcar, una preocupante estadística que no se daba desde el año 2007, cuando el Real Madrid entrenado por Fabio Capello por aquel entonces también encadenó tres duelos oficiales sin ver puerta. Ahora, el equipo de Lopetegui lleva casi cinco horas y media de juego sin hacer un gol. No marcó en Moscú ante el CSKA, no vio puerta en el derbi ante el Atlético, tampoco lo hizo ante el Sevilla, y el último partido en el que los jugadores blancos celebraron un tanto fue ante el Espanyol (Asensio en el minuto 41).