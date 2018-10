Lopetegui: “Ni antes éramos fantásticos ni ahora malos por no marcar”

Con un rostro más serio de lo normal, Julen Lopetegui compareció ante los periodistas tras la sorprendente e inesperada derrota del Real Madrid en Moscú, donde este martes el equipo blanco cayó ante el CSKA (1-0) en la segunda jornada de Champions, en la que ahora el equipo ruso es líder de grupo con 4 puntos, mientras que el Real Madrid está empatado a puntos con la Roma (3).

¿Qué le ha faltado a su equipo?

“Nos ha faltado el marcar las innumerables ocasiones que hemos generado, ese punto de fortuna. Cuanto tienes tantas ocasiones si no marcas es difícil ganar el partido. Lo hemos intentado de todas maneras, hemos insistido por todos lados… Nos ha faltado marcar. El trabajo y las ganas del equipo está fuera de toda duda. Ha sido un partido accidedentado, el equipo contrario se encontró con un gol al inicio, el mejor guión para ellos, y hemos tenido después ese punto de malo suerte”.

Más de cinco horas sin marcar gol

“El gol lo que hay que hacer es insistir y confiar en que volveremos a estar más acertado. Por nuestra parte tendremos que tratar de generar ocasiones y no tengo duda de que el equipo volverá a ver portería. No son momentos fáciles, un partido como el de hoy que quieres ganar y lo acabamos perdiendo de esta manera… hay que tragar y seguir y pensar en el Alavés. Ni ante la Roma éramos fantásticos ni invencibles ni ahora malos por no marcar. Son situaciones difíciles que hay que tratar de revertir”.

Benzema

“Todos los jugadores gozan de nuestra máxima confianza y Karim también. El gol va por rachas, arrancó de una manera fantástica y ahora no ha estado acertado de cara a portería, y estamos convencidos de que con trabajo y tranquilidad volverá a ver puerta él y el equipo. No solo es su responsabilidad, es la de todo el equipo”.

El debut de Reguilón y la lesión de Carvajal

“Reguilón ha hecho un gran partido, que era complejo y difícil para debutar. Es una nota positiva dentro de la derrota. Carvajal parece que tiene una lesión muscular y habrá que esperar a hacerle pruebas”.

Modric

“Modric no estaba en condiciones de jugar de inicio, queríamos que no jugara pero ha tenido que ayudarnos a salir en la segunda parte”.