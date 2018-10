Inda: “El Real Madrid cree que se equivocó al no fichar un 9 top”

Creían que Bale y Benzema marcarían los goles de Cristiano Ronaldo Al equipo le falta poder goleador en los grandes partidos

El Real Madrid no termina de dar la talla en los partidos grandes ante rivales directos. No ha sido capaz de superar al Atlético de Madrid ni en la Supercopa de Europa ni en Liga, cayó contra el Sevilla, empató frente al Athletic… El equipo dirigido por Julen Lopetegui tiene las ideas claras y ha asimilado bien las ideas del entrenador vasco, pero faltan cosas. Entre ellas, gol. Hay un déficit importante en ese sentido, sobre todo en este tipo de enfrentamientos de altos vuelos.

Se fue Cristiano Ronaldo, que aseguraba una media de 50 dianas por temporada, pero los responsables del club merengue decidieron no fichar a un gran delantero. Estaban convencidos de que Benzema y Gareth Bale darían un paso adelante en ese sentido y marcarían los goles del portugués, pero no está siendo así. Y en la cúpula del club reconocen el error.

Así lo confirmó en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones. “La cúpula del Real Madrid reconoce que se equivocaron no fichando un delantero top tras la salida de Cristiano Ronaldo. Hemos vuelto al Benzema de la temporada pasada”, aclaró el director de OKDIARIO.

En Concha Espina se plantearon esa opción y barajaron varios nombres, pero rechazaron entrar en una negociación con el Bayern de Múnich por Lewandowski, el PSG pidió 150 millones de euros por un Cavani que tiene 31 años, y ni se llegaron a plantear la opción de fichar a Icardi por el hecho de que su representante es su mujer, Wanda Nara, con la que el club blanco no quiere negociar.

Ante la dificultad que presentaba el mercado de fichajes en ese campo, la entidad merengue decidió tirar con lo que había. Estaban convencidos de que Bale y Benzema harían un número importante de goles, pero no están brillando en esa faceta, sobre todo el francés, que lleva cinco partidos seguidos sin ver puerta siendo el delantero titular del Real Madrid. Finalmente, surgió la opción de traer de vuelta a Mariano Díaz y no se lo pensaron, pero el canterano es un buen complemento, no un delantero centro top. La directiva admite que falta poder goleador, sobre todo en los partidos grandes, pero es difícil encontrar una solución a estas alturas. Además, el mercado de invierno es caro y no suele gustar demasiado a los responsables merengues.