Gareth Bale podría volver a entrenarse este mismo jueves

Lopetegui respira… y el Real Madrid también. La resonancia magnética a la que ha sido sometido Gareth Bale en la mañana de este lunes descarta que el galés sufra lesión muscular alguna, por lo que los servicios médicos dan por hecho que podría volver a entrenarse con el equipo el jueves y estar disponible para el partido del sábado ante el Alavés.

Gareth Bale sintió unas pequeñas molestias en el abductor en la recta final de la primera mitad derbi madrileño disputado el pasado sábado en el Bernabéu. Fue examinado por el médico y los fisios del Real Madrid al descanso y –con sus antecedentes– se decidió que no continuara sobre el césped. Esa decisión fue clave para que las molestias no fueran a más y para el buen resultado que han arrojado las pruebas de este lunes: no hay lesión muscular.

El crack galés fue examinado el pasado domingo en Valdebebas, pero los resultados no fueron concluyentes, aunque las sensaciones de Gareth Bale eran buenas. Se decidió dejar la respuesta final a una resonancia este lunes, y las pruebas han descartado que sufra lesión alguna. Lo dicho: Lopetegui respira y el madridismo también.