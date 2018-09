Hazard reconoce que quiso irse al Madrid

Lo dijo abiertamente tras el empate de su equipo ante el Liverpool en la Premier League

Eden Hazard fue uno de los grandes caramelos del pasado mercado de fichajes. El belga fue uno de los objetivos que tuvo en mente el Real Madrid para suplir la baja de Cristiano Ronaldo, pero el Chelsea mostró ser un duro negociador y no puso ningún tipo de facilidad para que el extremo saliera de Stamford Bridge con destino al Santiago Bernabéu, el gran deseo del jugador.

Hazard siempre ha sido honesto y sincero a la hora de reconocer su interés por España y la casa blanca. El pasado sábado, tras hacer el gol inicial ante el Liverpool (acabaría el choque 1-1), el belga pasó por los micrófonos de BT Sport y dejó de nuevo nítido y claro su deseo tras el Mundial 2018 de Rusia, en el que fue uno de los grandes nombres: “Te diré la verdad, tras el Mundial me quería marchar porque mi sueño es jugar en España”.

Pero el extremo blue se quedó finalmente en las filas del Chelsea. Su arranque de temporada es uno de los más destacados que se le recuerdan, tanto a nivel individual (ha logrado siete goles en ocho partidos en poco más de 500 minutos disputados) y a nivel colectivo (el Chelsea camina tercero en la Premier League, invicto, con cinco triunfos y dos empates). Y, evidentemente, su discurso ha cambiado un poco.

“Cuando hablé con el club y el entrenador me dijeron: ’ok, si no queréis que me marche me quedo sin problema’. Estoy feliz aquí y creo que fue la decisión correcta”, reconocía Hazard sobre su permanencia en el Chelsea, a lo que añadía: “Me quedan dos años más de contrato. Puedo firmar un nuevo contrato o quizá no, no lo sé. Para mí es fácil quedarme. Pero como digo, me quede o me vaya, seré feliz”.

Pese a las intentonas del Chelsea durante el pasado curso de renovar al belga, el jugador dijo “no”, y mantuvo su contrato y su deseo de no renovar –aún le restan dos años de vinculación con los blues–. En el arranque de la temporada, tras el inicio espectacular que ha firmado, sigue dejando la puerta abierta tanto a la renovación como a la posibilidad de marcharse tarde o temprano. No ha renovado. Quizá el pasado verano no fue el momento del Real Madrid, pero quién sabe si no lo será el siguiente…