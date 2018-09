Ceballos se hace un sitio

Dani Ceballos cuajó una gran segunda parte en el derbi y se hace un sitio Las lesiones de Isco y Bale abren paso al sevillano

Si se revisaba la hoja de alineaciones del derbi madrileño y difícilmente imaginaría que Dani Ceballos, que partía como suplente, sería uno de los jugadores más destacados del Real Madrid este sábado ante el Atlético. Pero en el fútbol no hay guiones. Gareth Bale, el futbolista blanco más incisivo en el primer tiempo, cayó lesionado y dejó su sitio al centrocampista sevillano, que cuajó una segunda parte brillante.

Julen Lopetegui apostó por Ceballos y lo colocó en el costado izquierdo, una posición no muy habitual para él pero en la que se desenvolvió como pez en el agua. El utrerano no paró de pedir el balón, de encarar a su defensor. Generó ventajas, rompió líneas e hizo jugar al Real Madrid. Esas diagonales hacia el centro hicieron mucho daño al Atlético de Madrid, aunque finalmente el derbi acabó como empezó.

Es su turno. El entrenador vasco confía en las prestaciones del sevillano, pero hasta ahora le ha sido difícil darle un papel protagonista. Ahora lo va a tener. Las lesiones de Isco y Gareth Bale abren la puerta de la titularidad a Dani Ceballos, que se ha ganado la oportunidad de ser titular e importante en este Real Madrid al que le está costando encadenar victorias.

Por personalidad no va a ser, y lo demostró este sábado en el Santiago Bernabéu. Ceballos saltó al terreno de juego tras el descanso y se echó al equipo a la espalda. Es un jugador diferente, tiene ese don para crear situaciones de peligro, para ver líneas de pase donde otros no las ven, es capaz de conducir y regatear… Lopetegui es consciente de que es un futbolista que puede dar mucho al equipo. Hasta ahora, la competencia ha hecho que no haya sido titular indiscutible, pero las bajas de Isco y Bale le dan la oportunidad de ser protagonista y Ceballos quiere aprovecharla a base de buenas actuaciones como la del derbi.

“La confianza del entrenador es fundamental. Estoy viviendo una etapa bonita en el Real Madrid, es mi mejor momento desde que llegué aquí. Tengo que seguir trabajando para acumular mas minutos y ser importante en este club, que es el más grande del mundo”, dijo el sevillano tras el encuentro.