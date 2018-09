Casillas no descarta su regreso al Madrid: “En su día se verá, si tiene que llegar, llegará”

Casillas habló sobre su posible regreso al Real Madrid en la gala de los premios del Porto Recogió el galardón Dragón de Oro 2018 por su excelente temporada con el club luso

Casillas habló sobre su posible regreso al Real Madrid en una gala de premios donde recogió el Dragón de oro 2018 por su excelente temporada con el Porto el pasado año. El ex capitan y leyenda madridista no quiso descartar el regreso al club de su vida cuando fue cuestionado sobre ello.

“Todo en su día se verá. Si tiene que llegar, llegará, si se dan las circunstancias para que suceda o no. Pero, ahora, a mi edad, me gusta disfrutar de un país, una ciudad y una Liga diferentes”, respondió Casillas cuando se le preguntó sobre un posible regreso al Bernabéu una vez se haya retirado.

Además, Casillas también dejó claro que a día de hoy es feliz en el Porto y Portugal sin ocultar su pasado como madridista. “Ahora mismo mi vinculación es con el Oporto y estoy muy agradecido por los momentos que me han hecho vivir. Por la acogida que me dieron, me siento portista. Aunque no lo sea de nacimiento sí lo soy de adopción. Estoy contento ahora y en el futuro no sé lo que va a pasar. A día de hoy estoy aquí, pero no oculto mi pasado madridista que es el que me ha hecho disfrutar y vivir grandes momentos”.