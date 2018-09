Luka Modric ofreció el premio The Best que le acredita como mejor jugador de la FIFA

Luka Modric fue uno de los principales protagonistas en los prolegómenos del derbi madrileño que midió al Real Madrid y al Atlético. El croata ofreció el trofeo The Best que conquistó el pasado lunes en la gala celebrada en Londres. El madridista superó a Cristiano Ronaldo y a Salah.

El centrocampista fue aclamado por un Santiago Bernabéu que rozó el lleno. El aficionado madridista coreó el nombre de Modric y pidió para el de Zadar un Balón de Oro que podría conseguir a finales de año. El próximo 8 de octubre se conocerán a los finalistas.

Hay que recordar que esta es la segunda vez que Modric ofrece un premio individual a la afición. Tras ser nombrado Mejor Jugador de la UEFA, en la previa del duelo que midió al Real Madrid y al Leganés el internacional croata se lo enseñó a su afición.

Además, Courtois, que ganó el premio The Best al mejor portero, y Marcelo, Sergio Ramos, Varane y el propio Modric, integrantes del mejor once, también se llevaron su merecido homenaje.