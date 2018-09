Los trending topics del Real Madrid – Atlético

Courtois fue el influencer en el Real Madrid - Atlético, mientras que Gareth Bale se llevó el fake Benzema y Diego Costa tuvieron una mala noche en el Real Madrid - Atlético, por lo que el zasca y el fake son para ellos

Real Madrid y Atlético empataron a cero en el derbi disputado en el Santiago Bernabéu correspondiente a la jornada 7 de la Liga Santander. Tanto Oblak como Courtois realizaron paradas importantísimas para los suyos y, tanto Benzema como Diego Costa, no pudieron ayudar a sus respectivos equipos para sacar los tres puntos.

Influencer: Thibaut Courtois

El guardameta belga volvió a ser titular en el derbi madrileño, el primero que vive defendiendo la camiseta del Real Madrid y no pudo hacerlo de mejor manera. Courtois salvó dos ocasiones claras del Atlético en la primera mitad. Primero, detuvo un mano a mano con Griezmann y minutos después, otro uno contra uno con Diego Costa al frente. Por lo demás, Thibaut cumplió por alto y ante los disparos lejanos.

Troll: Gareth Bale

El delantero del Real Madrid volvió a lesionarse y tuvo que ser sustituido en el descanso. Un año después de su última lesión, Gareth Bale parecía que había dejado atrás todas esas molestias que ha ido sufriendo a lo largo de su carrera. Con la marcha de Cristiano a la Juventus, el galés había adquirido galones y estaba cumpliendo a lo largo de la temporada, pero cuando todo el mundo menos se lo esperaba, el ex del Tottenham les troleó.

Fake: Diego Costa

El futbolista de Lagarto no está pasando un buen momento. No ha visto portería en lo que va de temporada y en el derbi tampoco estuvo acertado. De hecho, ni apareció. No disfrutó prácticamente de ocasiones y no fue ese Diego Costa molesto y provocador que es habitual ver en cada partido, y aún más en un Real Madrid – Atlético.

Zasca: Karim Benzema

Como Diego Costa, no apareció. Y como el de Lagarto, lleva varias semanas sin ver portería. Benzema desesperó a su afición, que terminó pitándole y dándole un zasca por su falta de puntería. Se mostró e intentó combinar con sus compañeros, pero a la hora de la verdad, nada de nada. Su habitual sangre fría sigue costándole caro frente a su hinchada, que ya está cansada del delantero francés.