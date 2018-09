Derrotas en los tres partidos ligueros que ha disputado tras las galas Lopetegui y Marcelo no creen que tenga nada que ver

El Real Madrid fue el gran triunfador en la gala de los premios The Best. Luka Modric fue galardonado como el mejor jugador del año, Courtois como mejor portero, varios madridistas en el once ideal… Obviamente, siempre es plato de buen gusto recibir distinciones individuales y que el club merengue sea protagonista de este tipo de premios, pero es necesario que estos viajes y estas galas no distraigan la atención de los futbolistas. Y es que el Real Madrid ha perdido los tres partidos de Liga que ha disputado tras las galas The Best en las últimas tres temporadas.

“La gala The Best no ha tenido nada que ver en la derrota”, dijo Marcelo en zona mixta tras la debacle ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En la misma línea se mostró Julen Lopetegui: “No creo que la gala The Best haya influido en lo que ha pasado en Sevilla”. Obviamente, no pueden decir públicamente que ese sea uno de los motivos de una derrota tan sonrojante como la de este miércoles, pero los datos están sobre la mesa.

Tras la gala del año 2016, la primera tras el fin del FIFA Balón de Oro, el Real Madrid cayó derrotado también en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Fue un 9 de enero y el equipo dirigido por Zidane perdió por 3-1 en tierras hispalenses. El curso pasado, más de lo mismo. Tras repartirse los premios The Best, el equipo merengue perdió en Montilivi ante el Girona por 2-1, en lo que fue una sorpresa mayúscula. Esta temporada, la historia se ha vuelto a repetir. Este lunes, buena parte del plantel del Real Madrid estaba en Londres recogiendo premios y celebrando esos galardones, y el miércoles sucumbieron ante el Sevilla en un partido para olvidar.

A ello hay que añadir que las participaciones en la Copa del Rey tampoco fueron demasiado positivas para el Real Madrid tras la entrega de los The Best. En 2016 empató 3-3 con el Sevilla en el torneo del KO, mientras que la temporada pasada solo pudo ganar 0-2 al humilde Fuenlabrada.