Daños colaterales

Marcelo está prácticamente descartado para el derbi ante el Atlético Odriozola y Carvajal deberían estar recuperados para el duelo ante los rojiblancos

El Real Madrid todavía se recupera del varapalo sufrido en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los blancos se vieron totalmente superados por el Sevilla en una primera mitad para olvidar, pero desde ya los de Lopetegui empiezan a pensar en el derbi ante el Atlético y, para este duelo, los problemas se siguen acumulando.

El Madrid en estos momentos tiene a tres de los cuatro laterales puros de la plantilla entre algodones. Marcelo terminó el duelo ante el Sevilla con problemas musculares y está pendientes de pruebas, aunque su participación parece complicada. Odriozola quedó descartado frente a los andaluces al no recuperarse de un golpe que sufrió el Valdebebas. Y Carvajal padece una lesión muscular que no le permitió ser de la partida ante el Espanyol ni frente a los de Nervión. Por ello, sólo Sergio Reguilón, que todavía no ha debutado esta temporada, es el único que en estos momentos está sano.

Frente a los de Simeone, Lopetegui deberá buscar alternativas si no consigue que nadie se recupere. Lo normal sería que Odriozola y Carvajal, que tenía molestias menores, estén aptos frente a los rojiblancos, pero si ninguno de los llega y, teniendo en cuenta que Nacho está llamado a ocupar un flanco zurdo ya que a Reguilón al que le puede quedar el derbi grande, Julen deberá buscar una alternativa.

El Real Madrid está obligado a reaccionar ante su eterno rival capitalino si no quiere ver como las dudas se empiezan a apoderar de un equipo que no ha dado el nivel esperado en los dos últimos encuentros que ha disputado. Tras la exhibición dada ante la Roma, contra el Espanyol el equipo ganó con muchos apuros y en Sevilla dio una imagen muy pobre. Ahora, ante el Atlético, tratarán de buscar su mejor nivel para volver a la senda del triunfo.