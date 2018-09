Marcelo deja cojo al Real Madrid

Marcelo se rompió en Sevilla y no estará en el derbi ante el Atlético de Madrid Su ausencia deja en cuadro a la defensa y Nacho será su sustituto

El Real Madrid tendrá que afrontar el derbi ante el Atlético de Madrid sin Marcelo. El lateral izquierdo del conjunto madridista tuvo que abandonar el encuentro ante el Sevilla antes de la conclusión, dejando a los suyos con 10, por unas molestias en el gemelo que le impidieron continuar y que hace su presencia frente al conjunto rojiblanco el sábado este prácticamente descartada. Por lo que Lopetegui deberá recomponer su defensa con Nacho en la izquierda.

La baja de Marcelo compromete las opciones ofensivas del Madrid frente a los de Simeone. El lateral es uno de los defensores más desequilibrantes del mundo con sus constantes aportaciones al ataque y sin él los blancos deberán buscar otros recursos si quieren vencer al eterno rival de la capital en el Bernabéu.

El brasileño no salió muy bien parado del partido ante el Sevilla, donde su labor fue más que discutible, pero es indudable que se trata de uno de los mejores en su puesto, si no el mejor, por lo que su ausencia frente a los atletistas será una baja a tener en cuenta. Lopetegui tiene la defensa en cuadro y dispone sólo de Nacho como opción para suplir a Marcelo, pues aunque Reguilón forma parte de la plantilla, todavía no ha debutado este curso.

La ausencia de Marcelo deja coja la defensa madridista. El técnico no se llevó a Sevilla a Carvajal, que todo apunta a que volverá ante los colchoneros, mientras que Odriozola también se quedó fuera por precaución. Si logran llegar al encuentro del sábado, Nacho será el único recurso de garantías para el lateral izquierdo. En principio, el canterano es teóricamente central aunque en la práctica sirve como comodín en cualquier posición de la zaga.

El problema vendrá si ninguno de los dos laterales logra llegar a tiempo para el encuentro ante el Atlético. Sería entonces cuando Lopetegui tendría que innovar improvisando una defensa para uno de los partidos que marcarán el transcurso de esta Liga.