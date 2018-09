El mal fario del Real Madrid en el Pizjuán

La lesión de Marcelo, el gol anulado a Modric, un palo... Dura derrota del conjunto blanco ante un Sevilla que marcó tres goles en 20 minutos

Todo empezó mal para el Real Madrid este miércoles sobre el césped del Sánchez Pizjuán. A los 15 segundos, Courtois ya había salvado al conjunto blanco tras una jugada donde Varane estuvo empanado. El Sevilla empezó como un tiro y el equipo merengue entró sin tensión, resacoso de la gala The Best en Londres.

Y esa sensación se reflejó pronto en el marcador, pues André Silva adelantó a los locales en el minuto 17 tras una contra. Cuatro minutos después, el portugués aprovechó un rechace de Courtois para hacer el segundo, y en el minuto 37 Ben Yedder hizo el 3-0, un gol de pillo. Fueron 20 minutos terribles para el Real Madrid, que entre el segundo y el tercero del Sevilla pudo marcar, pero el peligroso disparo de Bale (24′) se estrelló en la base del palo de Vaclik.

Los de Julen Lopetegui tiraron por la borda –tal y como admitió Casemiro– el partido antes del descanso. Estuvieron muy por debajo de su nivel. No compitieron en un partido tan importante, más aún cuando el Barcelona había pinchado en Leganés minutos antes de que comenzara el duelo en el Pizjuán. Pero, además de hacerlo rematadamente mal, el Real Madrid tuvo muy mal fario este miércoles en Nervión.

En el segundo tiempo, el equipo blanco estuvo algo mejor. Pero no bastó ni para hacer el gol del honor. Luka Modric lo marcó en el 54′, pero el VAR entró en acción y anuló el tanto por fuera de juego. Por muy poco, pero lo era. La cosa no quedó ahí. Poco después, en el minuto 61, Gareth Bale protagonizó una de esas galopadas que suelen acabar en gol, pero no fue así este miércoles ante el Sevilla. Tras un gran pase de Asensio, el galés se plantó ante Vaclik y el meta checo salvó a los suyos con una gran mano.

¿Qué sería lo siguiente? En el minuto 71, Lopetegui agotaba sus cambios dando entrada a Ceballos por Luka Modric, y justo dos minutos después caía lesionado Marcelo, que se tuvo que retirar del terreno de juego y dejó con diez al equipo merengue hasta el final del encuentro. En definitiva, el Real Madrid dejó mucho que desear ante el Sevilla y cayó con estrépito… y mal fario.