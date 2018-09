El hermano de Cristiano protesta por el The Best: “El fútbol está podrido”

El The Best ganado por Luka Modric y entregado al jugador croata el pasado lunes sigue trayendo cola, sobre todo en el entorno de Cristiano Ronaldo. Hugo Aveiro, hermano de la estrella de la Juventus, criticó duramente a la FIFA después de que el premio no fuera a parar a las manos del jugador de la Juventus, sino a su ex compañero en el Real Madrid, Luka Modric.

“Desafortunadamente el fútbol está podrido, es una vergüenza”, afirmó Aveiro al diario regional de Madeira JM, en el que se despachó a gusto sobre el trofeo The Best, algo que no hizo en ediciones anteriores, cuando el ganador fue su hermano. “Lo que pasó en la UEFA y en la FIFA es una vergüenza”, completó, en una elección en la que para él la entrega del galardón a Cristiano Ronaldo era inevitable.

Las críticas de Hugo Aveiro se suman de esta manera a las vertidas por Katia, hermana de Cristiano, tras conocer que el The Best era para Modric –al que criticó comparando sus cifras con las del ‘7’– y no para el astro portugués, que abandonó el Real Madrid el pasado verano para enrolarse en las filas de la Juventus.