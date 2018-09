Benzema vuelve a las andadas

Arrancó el curso muy enchufado, pero ha dado un bajón en cuanto a juego y goles Lleva cuatro encuentros seguidos sin ver puerta

El efecto Karim Benzema se ha desinflado como un mal suflé. El delantero francés del Real Madrid arrancó la temporada de manera brillante, enchufadísimo. Marcó cinco goles en los primeros cuatro partidos oficiales, ayudaba en la creación de juego, se asociaba con sus compañeros, era el primero en ir a la presión… Pero el ariete galo ha vuelto a las andadas en los últimos encuentros y el Real Madrid lo nota, lo sufre.

Benzema lleva tres partidos sin marcar, pero lo peor no es que no esté teniendo fortuna de cara a gol, sino que tampoco está ayudando al equipo en otras facetas del juego. Vuelve a verse a ese delantero indolente por momentos, frío. Karim no ha marcado ni asistido en los últimos tres partidos de Liga, ni ante el Athletic en San Mamés (1-1), ni frente al Espanyol en el Bernabéu (1-0), ni este miércoles en el Pizjuán frente al Sevilla (3-0). Y tampoco marcó en la Champions League ante la Roma. Lo más curioso de todo es que, además de no ver puerta, el galo no ha tirado ni a puerta en ninguno de los últimos cuatro partidos…

Lopetegui lo sienta más a menudo

Julen Lopetegui le tiene fe al galo, pero también llama la atención que tras jugar los primeros cuatro duelos ligueros al completo, en los tres últimos haya sido sustituido (ante el Espanyol, ante el Sevilla y en Champions ante la Roma). En el Sánchez Pizjuán, se retiró del terreno de juego en el minuto 59 para dejar su lugar a Mariano Díaz, que poco a poco va teniendo más minutos ante la falta de gol de Benzema y del Real Madrid.

Vuelven los fantasmas. Sólo Karim Benzema puede poner fin a estas dudas que empieza a generar de nuevo por sus últimos partidos. Entre Liga y Champions, lleva cuatro encuentros consecutivos sin celebrar un gol. Que el francés no es un delantero goleador no es nada nuevo y no pueden sorprender a nadie estos datos, pero el problema es que también está desaparecido sobre el césped, no se asocia como en el arranque de temporada, no va del mismo modo a la presión…