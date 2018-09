Mbappé confirma la información de Eduardo Inda: se vio con Zidane

Kylian Mbappé estuvo en la gala The Best, charló y hasta se fotografió junto a Zinedine Zidane, quien tal y como informó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones le dijo que “tienes que jugar en el Real Madrid”. El delantero del Paris Saint Germain colgó una imagen junto al ex técnico madridista, ganador de las últimas tres Champions, hace apenas unas horas en las redes sociales evidenciando que dicho encuentro se produjo.

Las redes sociales se incendiaron inmediatamente con mensaje de “Hala Madrid” y demás palabras de los simpatizantes madridistas, quienes desean al delantero en el Santiago Bernabéu en los próximos meses. Sin ir más lejos, la publicación alcanzó el millón de likes en Instagram en apenas una hora con más de 2.500 comentarios.

Hay que recordar que Mbappé está en la agenda de un Real Madrid que le sigue desde los 17 años. El jugador francés se está convirtiendo en el jugadorazo que prometía y ahora es uno de los grandes aspirantes a ganar el Balón de Oro.