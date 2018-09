Lopetegui, sobre las quejas del Barça al VAR: “Es un sistema que mejora el fútbol”

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, compareció en el día previo al decisivo partido que este miércoles (22:00 horas) tiene el Real Madrid ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán

Julen Lopetegui compareció ante los medios de comunicación en el día previo al decisivo partido que este miércoles (22:00 horas) tiene el Real Madrid ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán correspondiente a la sexta jornada de Liga.

La baja de Isco

“Esta mañana ha llegado con molestias. Tendrá que operarse de apendicitis. Desear que todo vaya bien, que sea una pronta recuperación. Su baja es una mala noticia, pero ya hay que pensar en las soluciones y en el jugador que va a estar, máxima confianza en los que estarán”.

¿Pueden descentrar los premios?

“No, forma parte del mundo del fútbol. Es evidente que no es lo que más me gusta como entrenador pero es algo inherente al fútbol actual. Siempre que haya premios para mis jugadores me alegraré, pero la mayor motivación son los tres puntos del Sevilla. un partido exigente y difícil. Es un reto y un objetivo. El equipo está muy por encima de premios”.

¿Cómo está Isco?

“No he podido hablar con él. Hablaré luego con él, todo va a ir bien y será rápido y volverá al estado de forma que tenía hasta ahora”.

Las quejas del Barça al VAR

“No voy a juzgar las opiniones de otras personas. Mi opinión es que el VAR es claro que ayuda que las decisiones dudosas en el fútbol tengan más luz. No será la panacea, porque no existe la perfección en nada, pero es un sistema que mejora el fútbol”.

Dani Carvajal

“Tenía una sobrecarga que no ha tenido la evolución que pensábamos y ahora hay que esperar a ver como evoluciona esta semana para saber en que línea está. Para mañana está descartado”.

¿Cómo analiza al Sevilla?

“Es un muy buen equipo, muy bien entrenado, con jugadores que se han adaptado rápidamente al sistema de Machín. Puede jugar un 5-3-2 o 5-2-3, depende. Tiene alternativas de ataques muy bien trabajadas. Pone en serias dificultades a sus rivales. Es un partido que nos motiva mucho. Es un reto hacer un gran partido mañana”.

Gestión en la portería

“Cuando tomas decisiones cada uno tiene todas las experiencias que ha vivido: como jugador, como entrenador, como portero, como comentarista… La gestión es sencilla porque tenemos muy buenas soluciones y una actitud fantástica no solo de Keylor y de Courtois sino también de Kiko Casilla”.

Sustituto de Carvajal en Sevilla

“Sí, lo tengo pensado. Pero no lo puedo decir”.

¿La semana más difícil?

“Hay que afrontarlo día a día, cada partido hay que prepararlo con cariño, con mimo. Ahora nos toca el Sánchez Pizjuán, un partido complejo y difícil que nos ilusiona mucho. Después vendrá el siguiente. No analizamos por semana”.

Este Real Madrid ha marcado época

“Que ha marcado es evidente. Que pueda seguir marcándalo es nuestro trabajo. El futuro se escribirá con lo que hagamos nosotros, no nos caerá del cielo. El futuro nos lo tenemos que ganar. El pasado se lo ganó”.

¿Es el momento de hacer rotaciones?

“Las lesiones y bajas en una temporada van a existir siempre. Son circunstancias normales. Tenemos que afrontarlas con normalidad y con la máxima confianza en el jugador que va a salir”

¿Le haría ilusión ganar el The Best?

“No, no es algo que me motive. Tengo una opinión diferente a lo que es un premio individual”.

Premio Puskas

“No estoy muy pendiente. Si hay premios, que sean para mis jugadores”.