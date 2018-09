Inda: “Zidane tiene una propuesta del United y cobraría lo mismo que Mourinho”

El Manchester United quiere tener listo a Zidane en el caso de que decidan destituir a José Mourinho Piden a Zidane un acuerdo verbal y le darían plenos poderes y un sueldo de 15 millones de euros netos

El Manchester United sigue moviendo ficha por Zinedine Zidane. El entrenador francés, sin equipo desde que decidiera abandonar voluntariamente el Real Madrid tras ganar su tercera Copa de Europa consecutiva, valora volver a los banquillos, tal y como dijo hace unas semanas. Y el United quiere cambiar de entrenador tras quedarse anclado con Mourinho.

“Dentro de poco voy a volver a entrenar”, aseguró Zidane, que explicó que no podrá estar mucho tiempo fuera del fútbol “porque es lo que me gusta y lo que he hecho toda mi vida”. Y ante esa circunstancia el equipo que parte con más opciones de ficharle es el Manchester United, que sigue viviendo momentos convulsos con José Mourinho.

Por ello, Eduardo Inda, director de OKDIARIO, confirmó en exclusiva que “Zidane tiene una propuesta para entrenar del Manchester United”. “Han vuelto a dirigirse a él y que en el caso de que falle Mourinho le han dicho que cuenta con él y que cobraría lo mismo que el portugués: 20 millones de euros. Ha sido una propuesta oficiosa”, relató en su visita semanal a El Chiringuito de Jugones.

El conjunto inglés, que volvió a empatar este sábado en la Premier (1-1 ante el Wolverhampton), desea que el ex entrenador del Real Madrid ocupe su banquillo y para eso pondrá todo lo que esté a su alcance para convencer a Zinedine Zidane. Es su principal objetivo y el gran deseo en la entidad inglesa. No se baraja ningún otro nombre.

Y para ello, el Manchester United ya tiene en sus planes cómo seducir al técnico francés. El equipo red no escatimará recursos para convencer a Zidane y le ofrecerán un estatus similar al que actualmente tiene Mourinho, cuya continuidad en Old Trafford no está segura. Actualmente séptimo en la Premier League, a ocho puntos del líder Liverpool y con tan solo tres victorias de seis partidos, a Mourinho le esperarán en la Champions, donde ganó al Young Boys en el primer partido pero le queda un exigente grupo ante Juventus y Valencia.

15 millones de euros por temporada

Si finalmente los dirigentes del United pierden la confianza de Mourinho, estos mismos responsables quieren tener ya listo a Zidane para que el cambio en el banquillo fuera automático, sin esperar a fórmulas intermedias. A Zidane le prometen dar plenos poderes en el club coja el equipo cuando lo coja, ya sea este mes de diciembre o a final de temporada.

A Zinedine, además, le ofrece el United cobrar lo mismo que Mourinho, que ronda ahora los 15 millones netos por temporada, siendo uno de los técnicos mejor pagados del mundo tras su renovación el pasado enero hasta 2020. El Manchester no tendría problemas en que esa cantidad fuera la misma para Zidane.

Para todo ello, los dirigentes del club inglés quieren tener la palabra de ‘Zizou’: desde el United pedirán al técnico francés que les de su compromiso, aunque sea verbal sin necesidad de firmar un precontrato, de que si echan a Mourinho (o se va él), Zidane estará listo para coger el cargo de entrenador del United.