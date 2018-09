Modric: “Este premio demuestra que todos los sueños pueden hacerse realidad”

Luka Modric subió al escenario tras ganar el premio The Best de la FIFA. El croata se impuso a Cristiano Ronaldo, su ex compañeros y actual futbolista de la Juventus, y Salah, jugador del Liverpool.

“Es un gran honor y una maravillosa sensación estar aquí con este maravilloso trofeo. Quiero felicitar a Salah y a Cristiano, estoy seguro de que en el futuro tendrán otra oportunidad. Este trofeo es para todos los compañeros del Real Madrid, para la selección de Croacia, para todos los entrenadores y para mi familia, sin la cual no sería la persona que hoy soy“, explicó un emocionado Modric en su discurso tras recoger el premio.

“Gracias a todos los aficionados por su apoyo y por el cariño que me han mostrado. Esto significa mucho para mí. También quiero dar las gracias a todos los que me han votado. Me gustaría mencionar a mi ídolo Zvonimir Boban que, fue la gran inspiración del equipo de Croacia de 1994. Este premio demuestra que todos los sueños pueden hacerse realidad“, añadió.

Por último, en un español impecable, quiso dar las gracias al club blanco: “Me gustaría agradecer a mi club y a mis aficionados, este premio es vuestro“.