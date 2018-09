Tebas responde a Florentino: “Ir a jugar a Miami no es obligatorio para nadie”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha manifestado durante la Asamblea General del club, que el Madrid no jugará en Estados Unidos Tebas ha tenido además un encontronazo en las redes sociales con Rubiales, presidente de la RFEF, por los "horarios disparatados"

La reacción por parte de Javier Tebas, presidente de la Liga, a las palabras de Florentino Pérez pronunciadas durante la Asamblea General del conjunto blanco y en las que declaraba que el Real Madrid no jugará en Estados Unidos, no se han hecho esperar. “Jugar en Miami no es obligatorio para nadie”, ha respondido Tebas.

“Nosotros no vamos a ir a Estados Unidos, ya lo hemos manifestado. No responde al interés de los clubes ni de los aficionados, así que nosotros nos negamos rotundamente”, ha declarado Florentino Pérez esta mañana durante la Asamblea General del club. El presidente de la entidad madridista se niega a que el conjunto blanco juegue algún partido de la Liga fuera del territorio español, una práctica que pretende instaurar Javier Tebas y que arrancaría con el Girona – Barcelona en Miami.

La reacción de Tebas a las palabras de Florentino no se han hecho esperar. “Ir a jugar a Miami es algo voluntario”, ha manifestado el presidente de la Liga. Y ha añadido: “Quiero recordar que el proyecto de ir a jugar a América nació hace más de un año precisamente con la misma compañía que lleva de gira al Real Madrid por Estados Unidos”.

Tanto la RFEF, como David Aganzo, presidente de la AFE, o incluso la FIFA, se han opuesto a la propuesta de Tebas de llevar partidos de la Liga a Estados Unidos, pero el mandatario sigue en sus trece. “¿Por qué no seguir creciendo? Si queremos seguir siendo la mejor liga del mundo, debemos ser globales. Hoy #LaLiga es global , no tiene fronteras, hay aficionados en todo el mundo”, comentaba en su perfil en Twitter y compartía una noticia de la BBC en la que se hacían eco de su propuesta.

Sin embargo, ése no es el único frente abierto para Tebas, quien además este domingo ha mantenido un rifirrafe con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de la popular red social. Rubiales se quejó de unos “horarios disparatados” a raíz de que una aficionada sufriera un golpe de calor durante un encuentro de Liga disputado a las 12 del mediodía y Tebas le ha acusado de hacer “demagogia”.