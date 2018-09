Odriozola es caballo ganador

El joven lateral donostiarra fue uno de los más destacados ante el Espanyol Lopetegui tiene dos balas para el puesto de lateral derecho

Parecía un veterano, daba la impresión de que llevaba recorriéndose la banda derecha del Santiago Bernabéu años, pero no. Álvaro Odriozola debutó oficialmente con el Real Madrid este sábado ante el Espanyol, y el joven lateral donostiarra fue uno de los jugadores más destacados sobre el césped. El ex de la Real Sociedad no paró de correr en todo el encuentro, de tirar desmarques y de replegar hacia atrás cuando había que hacerlo para frenar las embestidas del Espanyol.

“Uno sueña desde pequeño con un momento como este y ha llegado. No puedo estar más contento, he trabajado mucho. Ahora, a disfrutar desde la exigencia, dar el cien por cien en el día a día y aportar al equipo. Me quedo con todo lo que he disfrutado en el campo como un niño. El fútbol es para disfrutar y he disfrutado cada minuto de este partido”, dijo el jugador tras el encuentro en zona mixta.

Una desafortunada lesión en pretemporada le frenó, pero Odriozola ya está aquí. Su carta de presentación fue brillante. Es un taladro por la banda derecha, no para de subir para intentar crear superioridades en ataque, pero también cumple con nota a nivel defensivo, gracias a esa velocidad endiablada que atesora. Unas molestias de Carvajal hicieron que el donostiarra se estrenara como titular en el Bernabéu, y la sensación es que el de Leganés no se puede despistar ni un minuto, porque tiene competencia y de la buena.

“Carvajal es uno de los mejores del mundo, antes era mi ejemplo y ahora aprendo de él cada día. La competencia siempre es buena y entre los dos tendremos que sumar. Me tomo esta primera temporada de aprendizaje”, comentó Odriozola. Lopetegui confía plenamente en las facultades del joven vasco desde hace tiempo. De hecho, lo hizo internacional absoluto con España y le permitió jugar el pasado Mundial de Rusia. Ahora lo tiene bajo sus órdenes en el Real Madrid y la sensación es que la apuesta es más que segura. Hay lateral para rato…