Los mejores zascas de Florentino Pérez en la Asamblea

En el punto de ruegos y preguntas de la Asamblea Extraordinaria que celebró el Real Madrid para conceder permiso a la junta directiva presidida por Florentino Pérez para endeudarse a fin de financiar las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, uno de los socios compromisarios hizo petición surrealista al presidente del club blanco.

El socio representante pidió a Florentino Pérez que respalde con su patrimonio los gastos de remodelación del estadio. Además, antes de terminar ironizó con que el Bernabéu pasara a llamarse… ¡Estadio Florentino Pérez!

Cuando el turno de palabra le llegó a Florentino, éste no dudó en responderle: “Las personas que hablan pueden hacerlo hoy porque yo, cuando llegué a la presidencia en el año 2000, avalé sin decir nada a nadie 147 millones de euros”.

“Aquí pasa una cosa, cuando me pongo el gorro de presidente me lo pongo para todo. Acabar con los violentos me ha pasado factura, hasta me pintaron la tumba de mi mujer, cosa que no había dicho nunca”, continuó el presidente.

“Sólo seis socios del Real Madrid se han dirigido al club preguntando por el proyecto, hay que terminar con los que quieren acabar con el club”, finalizó un Florentino visiblemente molesto con las acusaciones de algunos socios.