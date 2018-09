Karius, erre que erre: “Ramos no se disculpó y no sé si no me dio aposta”

Loris Karius se convirtió en protagonista por su desafortunada actuación durante la final de Kiev El guardameta dejó este verano el Liverpool tras la llegada de Alisson y puso rumbo al Besiktas de la liga turca

Han pasado cerca de cuatro meses de la final de la Champions League en Kiev entre el Real Madrid y el Liverpool, pero Loris Karius sigue dándole vueltas a sus clamorosos errores que le costaron encajar dos goles y quedarse sin levantar la Orejona. En una entrevista en el diario Bild, el ya ex guardameta red ha mostrado sus dudas acerca de la intencionalidad de Sergio Ramos, con quien se chocó en el área.

“Nadie sabrá hasta qué punto mis errores se debieron a la lesión que sufrí. No es una justificación, solo una explicación. No sé si Sergio Ramos, que nunca me ha pedido perdón, lo hizo apropósito. Sólo lo sabe él, pero no es importante saberlo. Los exámenes a los que me sometí demostraron que tenía un déficit visual. En condiciones normales, errores como ese no me los explico”, decía Karius, quien el pasado verano dejó el Liverpool rumbo al Besiktas turco.

El entonces guardameta del Liverpool pasó unas semanas difíciles después de recibir numerosas críticas y burlas por su actuación durante la final de Kiev y días más tarde el conjunto inglés emitió un informe sobre unas pruebas a las que se había sometido el portero y en las que se hablaba de que Karius había sufrido una conmoción cerebral tras chocarse con el capitán del Real Madrid, también acusado de lesionar a Mohamed Salah…

Lo cierto es que el portero del Liverpool fue reincidente en varias ocasiones más después durante la pretemporada del conjunto red y la situación se hizo insostenible para el alemán. La llegada de Alisson, ex de la Roma, le hizo tomar las maletas y abandonar Anfield rumbo al Besiktas.

“Elegí el Besiktas porque necesitaba un nuevo reto. He jugado la Bundesliga y la Premier League, ahora tengo la oportunidad de jugar para otro club de gran tradición en Europa”, señalaba el portero sobre su reciente incorporación al equipo turco, donde comparte vestuario con viejos conocidos de la Liga española, como Pepe y Álvaro Negredo y con Guti de segundo entrenador.