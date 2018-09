Real Madrid – Espanyol: alineaciones confirmadas, en directo

Sigue en directo el partido de hoy entre Real Madrid y Espanyol de la Liga Santander El Real Madrid buscará volver a la senda del triunfo en Liga tras empatar en la última jornada ante el Athletic El Espanyol aterriza en el Santiago Bernabéu en puestos Champions y con la intención de dar la sorpresa

La sorpresa de la tarde es sin lugar a dudas Vinícius. Pero Lopetegui ha demostrado no temblarle el pulso en según qué situaciones y esta es otra de ellas. El guipuzcoano esperará otra semana más.El banquillo perico no arroja sorpresas. Se sienta en él los siguientes hombres: Roberto, Rosales, Duarte, Víctor Sánchez, Melendo, Leo Baptistao y Sergio García.¡Y ojo porque se queda fuera de la convocatoria Vinícius Junior! Estaban muchos focos puestos en el posible debut del carioca pero Lopetegui le deja fuera del banquillo junto a Casilla. Keylor Navas, Marcelo, Llorente, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Mariano y Bale conforman el banquillo blanco.También sorprende Rubi, que deja fuera del once a dos titularísimos como Sergio García y Leo Baptistao. Piatti y Hernán a escena.A las ausencias de Kroos en la convocatoria, se le suma las bajas en el once de Marcelo y Bale. Destaca el debut de Odriozola, la posición de lateral zurdo de Nacho y la titularidad de Ceballos. En el banco espera Mariano, entre otros.Cambios sensibles y llamativos en ambas escuadras que preparan una semana con tres partidos.

Y este es el que plantea Rubi por el Espanyol: Diego López; Javi López, Naldo, Hermoso, Dídac; Darder, Marc Roca, Granero; Hernán, Borja Iglesias y Piatti.Este es el 11 de Julen Lopetegui en el Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Nacho; Modric, Casemiro, Ceballos; Isco, Benzema y Asensio.¡Muy buenas tardes a todos! Comenzamos con el minuto a minuto de este Real Madrid - Espanyol. ¡Y ya tenemos los onces de ambos equipos!

se miden en la quinta jornada de laen el estadio Santiago Bernabéu. Vikingos y periquitos afrontan un choque que coincide con el gran momentos que viven ambos equipos.