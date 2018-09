Lopetegui: “Nos faltó energía, pero supimos sufrir”

Lopetegui admite que al equipo le faltó energía en la segunda parte

Satisfecho por los tres puntos pero sabedor de que no fue el mejor partido del Real Madrid. Así compareció Julen Lopetegui este sábado en rueda de prensa tras la sufrida victoria del Real Madrid ante un Espanyol que plantó cara hasta el final: “Era un partido marcado en rojo. Sabíamos la dificultad que íbamos a encontrar. El Espanyol juega bien y está organizado, había preparado muy bien el partido. Me voy satisfecho por los tres puntos y porque hemos sabido sufrir en un partido feo en el que no hemos tenido todo el control”.

“El equipo ha sabido sufrir cuando no tenía el control. Supimos rentabilizar ese gol de Asensio. Va a haber más partidos de estos, sin duda. Ese es el mérito de la Liga, hay que ser competitivos siempre. Son tres puntos importantes en un partido complejo y difícil. Nos faltó energía en la segunda parte y perdimos el control. Hay cansancio… Son dos partidos de alta exigencia en tres días”, añadió el entrenador vasco.

Da valor a los tres puntos

Lopetegui insistió en las circunstancias que precedían al encuentro: “Al inicio de la segunda parte tuvimos alguna ocasión clara y no la materializamos. Después nos faltó control y apareció el cansancio, venimos de un partido de Champions hace tres días. La Liga tiene puntos en el camino muy complejos y este era uno de ellos y lo sabíamos. Lo positivo es que hemos sacado los tres puntos”.

El vasco habló sobre los menos habituales que tuvieron minutos ante el Espanyol: “Son noticia positivas la aparición de Odriozola, el partido de Nacho en la izquierda. El tipo de competición nos obliga a eso y a dar respuesta a cada partido. ¿Españoles? No miro la nacionalidad, pero tenemos muchos españoles buenos. Además también explicó la decisión de no incluir a Vinicius en la convocatoria definitiva: “Hace 48 horas había gente que no podía entrenar y lo teníamos ahí, no se ha vestido porque se ha vestido Valverde, nada más”.