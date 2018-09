La historia se repite: Florentino pedirá a los socios su apoyo para reformar el estadio como hizo Bernabéu

La directiva presidida por Florentino Pérez pedirá permiso a los socios para endeudarse y comenzar a construir el nuevo Bernabéu

El Real Madrid se prepara el domingo para vivir uno de los momentos más decisivos de su historia. La directiva presidida por Florentino Pérez pedirá en la Asamblea Extraordinaria, que se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos, a los socios representantes permiso para endeudarse con la intención de comenzar las obras de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu.

El presidente espera el consentimiento de los compromisarios para endeudar al club por encima del 20% del presupuesto, ya que la entidad pretende pedir un crédito que supere los 500 millones de euros. Si el “sí” es apoyado por dos tercios de la Asamblea, dada la envergadura de la petición que conlleva para el futuro de la entidad, se puede decir que el nuevo Bernabéu comenzará a ser una realidad en poco tiempo.

El futuro de la entidad de las 23 Copas de Europa está en las manos de sus socios. De los dueños del club. La directiva está decidida a dar el paso para remodelar un estadio que ya es uno de los mejores del mundo, pero que con esta reforma daría un salto importante de calidad y, sobre todo, de rentabilidad. No obstante, lo que vivirá el club madridista en unas horas no será algo nuevo en la historia del Real Madrid.

Salvando las distancias, Santiago Bernabéu ya se enfrentó a algo semejante en junio de 1944, momento en el que el presidente más importante de la historia del fútbol decidió comenzar una locura que, a la larga, demostraría una vez más que estaba un paso por delante de todo y de todos.

Bernabéu entendía que en un Madrid de posguerra obtener ingresos no iba a ser sencillo, por ello vio en la venta de entradas la fuente de recaudación más óptima para poder fichar grandes jugadores. Para conseguirlo había que construir un nuevo estadio que tuviese una capacidad mucho mayor que el viejo Chamartín, ya que de esa forma asistirían muchos más seguidores y se venderían más entradas. En un primer momento recibió muchas críticas, pero apoyado por Rafael Salgado, presidente del Banco Mercantil e Industrial, que le prestó dos millones para la compra de unos terrenos junto al antiguo campo y luego emitió obligaciones de deuda para los socios, a veinte años, respondiendo con su propio patrimonio, lo tenía casi todo para construir lo que ahora conocemos como el estadio Santiago Bernabéu. Sólo le faltaba una cosa, el apoyo de los socios.

En la película ‘Bernabéu’, dirigida por Ignacio Salazar-Simpson, se relata el delicado momento poniendo las siguientes palabras en la boca del presidente: “Me levanté temprano y me fui a una esquina al lado del banco. Antes de que abriera, vi con alegría como se formaba una gran cola en pocos minutos. En poco tiempo me di cuenta que habíamos triunfado”. Los socios no dejaron tirado al presidente y, poniendo dinero de su bolsillo, aportaron su granito de arena para construir el mejor estadio del mundo en aquel momento y permitir al club convertirse en un grande de verdad.

Ahora, Florentino también pedirá a los socios que le respalden. En esta ocasión no será necesario que vayan a un banco a comprar obligaciones de deudas, pero su voto será clave para permitir que el club comience una reforma que reportará ingresos gracias a las actividades de entretenimiento y ocio que se implantarán para generar recursos y que permitirá al vigente campeón de Europa seguir compitiendo económicamente con los clubes más poderosos del continente. Algo cada día más complicado.