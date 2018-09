Real Madrid – Espanyol: La hora de los fichajes

Odriozola, Mariano y Vinicius podrían tener sus primeros minutos de la temporada en Liga ante el Espanyol El lateral apunta a titular ante la baja de Carvajal

Cuando se cumplen 100 días de la contratación de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid, el técnico por fin dará paso a los fichajes de este verano. Hasta el momento, el entrenador madridista se había servido del bloque de jugadores de los que ya disponía cuando llegó al banquillo. Sin embargo, ante el Espanyol, el vasco podrá disponer por fin de las nuevas incorporaciones.

Hasta el momento, el ex seleccionador nacional no ha brindado minutos a las caras nuevas. Únicamente Mariano dispuso de 20′ en Champions frente a la Roma y cumplió con las expectativas al marcar un auténtico golazo que redondeaba un gran partido del conjunto blanco. Sin embargo, ante los blanquiazules, se espera que Lopetegui comience a introducir nuevas piezas en su puzle.

La única presencia que parece confirmada de inicio es la de Odriozola en el lateral derecho. En la previa del partido se supo que Carvajal no se había entrenado con el grupo el viernes, noticia confirmada por Lopetegui en sala de prensa y que le descartaba para el duelo. La ausencia del canterano da paso al ex de la Real, que será titular ante los catalanes. Aún no ha debutado en partido oficial y tendrá la oportunidad de disfrutar de sus primeros minutos en su nuevo estadio.

Algo parecido podría ocurrir con Mariano. Ante la ausencia de refuerzos de renombre, la llegada del canterano, tras su paso por el Lyon, llenó de ilusión al madridismo y en sus primeros minutos del curso se encargó de confirmar que las esperanzas creadas no son falsas. En Liga aún no se ha vestido de corto. pero ante el Espanyol podría continuar confirmando las buenas sensaciones, saliendo por un Benzema que ha jugado todo.

Pero si hay un jugador al que se espera en el Bernabéu, ese es Vinicius. El brasileño dejó muy buen sabor de boca en la pretemporada, pero desde el club han querido protegerle y no exponerle demasiado a las críticas. De ahí que dispute sus partidos con el Castilla, con el que se está saliendo. Vinicius entrará en la convocatoria para el duelo contra el Espanyol y podría tener sus primeros minutos con el primer equipo esta jornada. Por el momento, ha demostrado que la Segunda B -en cuatro jornadas- se le queda pequeña.