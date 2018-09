Real Madrid – Espanyol: hora y dónde ver el partido de la Liga Santander

El partido que enfrenta al Real Madrid contra el Espanyol en la Liga Santander será el sábado 22 de septiembre a las 20:45 El equipo de Julen Lopetegui quiere borrar cuanto antes el último precedente liguero ante el Athletic

La quinta jornada de la Liga Santander saltará al ruedo para Real Madrid y Espanyol este sábado. Vuelve el fútbol para merengues y pericos. Este sábado 22 de septiembre regresan los focos al Santiago Bernabéu para medir el nivel del Real Madrid y el Espanyol a partir de las 20:45 (una hora menos en Canarias). El encuentro será televisado por Movistar Partidazo y podrá ser seguido por la web de OKDIARIO. Mateu Lahoz se encargará de dirigir el encuentro con su silbato.

El Real Madrid buscará quitarse la espinita del empate a uno (1-1) que cosechó ante el Athletic de Bilbao en la pasada jornada liguera y que permitió al Barcelona colocarse líder provisional del campeonato. Los blancos recuperaron sensaciones en el duelo europeo ante la Roma, al que doblegaron sin excesivos problemas y el que volvió a mostrar la pegada que habitúan.

Julen Lopetegui aprovechará este encuentro para hacer las rotaciones que ya va necesitando su equipo en un mes de septiembre que está siendo muy exigente en cuanto a la carga de encuentros, de sábado a miércoles, de miércoles a sábado. En portería, tras la sorpresa de Keylor en Champions, será el turno de Courtois. También contarán con minutos Nacho, Odriozola –que debutará–, Lucas Vázquez, Ceballos, Asensio y Mariano. Además, el guizpuzcoano convocará a Vinícius, que debutará. Benzema y Bale descansarán.

Al otro lado estará el Espanyol de Rubí. No ha sido un mal arranque el que ha protagonizado el conjunto perico esta temporada. Cuentan sus encuentros en Cornellá por victorias y solo han cedido puntos fuera de casa –Celta de Vigo (1-1) y Alavés (2-1)–. Algunos como Diego López y Granero vuelven a la que fue su casa en otrora.

La vuelta de Duarte al once es la única opción real de cambios en el once del técnico catalán. El catalán planea mantener el mismo esquema y el mismo once que sacó los tres puntos ante la visita del Levante el pasado fin de semana. Borja Iglesias, Sergio García o Baptistao son las balas de un conjunto perico que parece haber recobrado su peligrosidad tras un año pasado repleto de dudas.