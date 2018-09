El Real Madrid activa el ‘modo avión’

El conjunto blanco pasó por encima de la Roma en el estreno en Champions 30 remates, 11 disparos a puerta y 568 pases completados

El Real Madrid no ha podido arrancar mejor en su competición fetiche. El vigente campeón de la Champions League se estrenaba en el Santiago Bernabéu ante la Roma, semifinalista de la pasada edición tras haber eliminado a todo un Barcelona en cuartos de final. Pero el Real Madrid fue mucho Real Madrid para el equipo dirigido por Di Francesco. Los blancos dieron una auténtica exhibición de juego y pasaron por encima de un rival que se limitó a verlas venir durante casi todo el choque.

Los datos están ahí y son extraordinarios. Echando un ojo a las estadísticas del Real Madrid-Roma es fácil adivinar cómo transcurrió el encuentro. El equipo dirigido por Julen Lopetegui fue una auténtica apisonadora, y si los blancos hubieran estado más acertados de cara a gol el resultado podría haber sido escandaloso. El Real Madrid acabó el duelo con la friolera de 30 remates, de los cuales 11 fueron a puerta, 13 se marcharon fuera y otros 6 fueron bloqueados por Olsen, que hizo un gran partido pese al 3-0, o la defensa italiana.

59% de posesión

Pero la cosa no queda ahí. A Lopetegui le gusta que sus equipos manden sobre el terreno de juego. No es amante de la posesión estéril, pero sí de tener el balón e intentar aprovecharlo para generar peligro constantemente. Y así ocurrió ante la Roma, pues el Real Madrid tuvo muchísimas ocasiones de gol y además acabó el partido con el 59% de la posesión por el 41% de una Roma que no pudo mostrar su mejor versión en el Bernabéu.

Para que el equipo merengue tuviera esa superioridad fue muy importante los poquísimos errores en el pase que cometieron los futbolistas del Real Madrid. El equipo completó 568 pases acertados durante el duelo, con un brillante 88% de precisión en el pase pese a que se intentaron durante todo el partido jugadas complicadas, desplazamientos para romper líneas, etc. Por último, el Real Madrid lanzó cinco córners más que la Roma (16 por 11) y también fue más efectivo en defensa, recuperando durante el encuentro 10 balones más que los italianos (45 por 35).