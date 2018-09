Las apuestas siguen sin dar un euro por el Real Madrid en la Champions

El favorito para ganar la Champions es el Manchester City, que cotiza a 6,50 euros por euro apostado seguido del Barcelona, a 7,50 Bayern de Múnich y Juventus también están por delante del Real Madrid, que se encuentra a 9 euros, la misma cuota que el Liverpool, finalista de la pasada Champions

El Real Madrid inició su camino hacia una nueva Champions de manera impoluta. Un contundente 3-0 del que llamó más la atención el juego del equipo que el poderío goleador e incluso el rival del que se trataba. Sin embargo, eso parece no importar a la hora de decidir quiénes son los favoritos a levantar el título el próximo 1 de junio en el Metropolitano. Los blancos siguen siendo de los peores colocados entre los favoritos a ganar.

Pese a caer en la primera jornada en casa y ante un inferior Olympique de Lyon, el favorito absoluto es el Manchester City de Pep Guardiola. Las casas de apuestas continúan dando prioridad a un buen equipo que cuenta con uno de los mejores entrenadores del mundo pero que ha demostrado desinflarse en los momentos decisivos siempre y cuando no tenga en su plantilla a Messi. Primero en Múnich y después en Inglaterra, Guardiola ha demostrado su poderío, pero no en Europa, donde este curso su victoria cotiza a 6,50 euros por euro apostado.

Le sigue el Barça. El conjunto culé ha perdido a Iniesta, pero ha ganado a Coutinho. Para nada se tienen en cuenta los continuos batacazos en los últimos años, donde ha caído en cuartos de final en cuatro de las últimas cinco temporadas. Eso sí, fueron los que se llevaron la única Champions que en estas últimas cinco ediciones el Real Madrid ha dejado de ganar. Su victoria en el estadio del Atlético se paga a 7,50 euros a uno.

Bayern y Juve son los siguientes en la lista, pagándose a 8 euros cada uno. Pese a que el conjunto bávaro no ha sido capaz de tomarle la medida en los útlimos años ni a la competición ni al campeón y contando con prácticamente la misma plantilla que en las anteriores temporadas, sólo que más envejecida, siguen siendo de los principales candidatos a ganar la máxima competición.

En el caso de la Juventus está más que justificado. Finalistas hace dos temporadas, el curso pasado un monólogo de Cristiano y el famoso penalti sobre Lucas Vázquez en el descuento les dejaron fuera. Este año, con la incorporación del portugués a la plantilla y el regreso de Bonucci -vital para la defensa en la temporada 2016-17- es lógico que se les tenga en cuenta entre la terna de candidatos.

Incluso el Liverpool aparece por delante. De media, el conjunto red es más favorito que el actual campeón, aunque su victoria más barata coincide con la couta más baja blanca, a 9,00 euros. Motivos hay para pensar en un milagro de Klopp al frente de los ingleses. El curso pasado realizó un gran año y sólo el Madrid fue capaz de frenarle. Este curso, se han reforzado a propósito para dar el salto definitivo a la Premier y a la Champions.

La historia, en esto, parece tenerse poco o nada en cuenta. Sino no se entiende que, tras la goleada a toda una Roma -semifinalista el curso pasado, no se olvide- no se tenga al campeón de las tres últimas ediciones en cuenta para levantar su decimocuarta Champions este año. Los blancos son los sextos favoritos, por detrás de los nombrados, aunque por delante de equipos como el PSG, Atlético, United o Tottenham.

Las apuestas parecen haberse resentido más de la marcha de Cristiano Ronaldo y de la ausencia de fichajes estrella que el propio equipo. El juego solidario del conjunto que dirige Lopetegui, les ha hecho ganar enteros y deleitar más en estos primeros encuentros. Sin embargo, las bookies no les tienen en cuenta y no dan un euro por el conjunto blanco. Sin embargo, si hay alguien capaz de acercarse a la historia del Real Madrid (único equipo campeón de cinco Copas de Europa consecutivas), ese es el propio Real Madrid. Y ya han demostrado lo peligrosos que son cuando no se les tiene en cuenta y se cede el favoritismo al resto.