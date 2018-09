Real Madrid – Roma: vuelve el campeón de Europa

El Real Madrid entra en escena en la Champions League con el reto mayúsculo de ganar la Decimocuarta en el Wanda Metropolitano Las dudas en la portería y el centro del campo marca el primer once de Lopetegui como entrenador del Real Madrid en Europa

Arranca la Champions League porque arranca el Real Madrid. La mejor competición de clubes comenzó oficialmente este martes, pero hasta que su reconocido himno no suena en el Santiago Bernabéu no se inicia de verdad. El campeón de Europa entra en escena y lo hace ante un vigente semifinalista, la Roma que goleó y eliminó al Barcelona la pasada temporada.

El reto es mayúsculo. El nuevo Real Madrid, ya sin Zidane, el entrenador con el que ganó las tres últimas Champions, se rearma para buscar el más difícil todavía: llegar a la cuarta final consecutiva. Y esta vez el gran partido del año trae morbo: la final es en Madrid, pero en el otro lado de la ciudad, en el Wanda Metropolitano. Ganar la Decimocuarta en el campo del Atlético de Madrid ya sería subir al olimpo deportivo. No habría nada igual.

Y es que la que ahora comienza es una Champions diferente. No sólo falta Zidane. También Cristiano, un jugador clave para entender todos los éxitos del pasado. En su lugar, un equipo más coral, menos individualista pero aún por demostrar que la Champions premia eso y no la calidad individual. Con Lopetegui en el banquillo, gran diferencia de la última Copa de Europa, la alineación, eso sí, puede ser muy parecida a la de los últimos años.

Se inicia el campeón ante una de las grandes revelaciones del fútbol europeo del último año, la Roma de Monchi, que ya en su segundo año se asienta en la capital italiana con un proyecto a su estilo. Semifinalista el año pasado, es el gran rival del grupo G para el Real Madrid, aunque los blancos deberían conseguir la primera plaza de grupo sin apenas problema. Con varias incorporaciones este año, entre las que destacan N’Zonzi, Pastore (baja en este partido por lesión en el gemelo izquierdo) o Justin Kluivert, uno de los talentos emergentes en el fútbol europeo.

En el Real Madrid, todos disponibles. Los 24 (más Vinicius, Seoane, Jaume, Dani Fernández y Dani Gómez) se entrenaron con normalidad en la última sesión del partido y Julen Lopetegui tiene mucha variedad para elegir el primer once de la competición predilecta del madridismo. El camino a la 14ª arranca a muy pocos kilómetros de donde puede acabar. Del Santiago Bernabéu al Wanda Metropolitano hay muy poca distancia pero mucha historia: otra Copa de Europa para alargar la leyenda del mejor equipo del mundo.

Ya sin olor a verano, se espera que el coliseo blanco vuelva a vivir una de esas noches de transformación por completo. El Bernabéu en Champions es otro y más después de tres años seguidos viendo Copas de Europa. Además, el Real Madrid no pierde en su estreno en una Champions League desde la temporada 2006/07, por lo que el partido de este miércoles parece propicio para arrancar bien la temporada europea.

Con la duda de Modric y la portería

Una gran duda en el once de Lopetegui. Y es otra vez la portería. Tras cuatro jornadas de Liga, Keylor Navas jugó las dos primeras y Courtois las dos últimas, síntoma que hace colocar al belga por delante del ‘tico’ en la lucha por la titularidad. Pero esto es la Champions, una nueva competición, y se está a la espera de si Julen rotará (como ya hizo Ancelotti en la 2013/14, el año de la Décima, con Casillas y Diego López) o contará con un solo portero para Liga y Champions, donde partiría con ventaja Courtois.

En el resto del equipo, el once de gala, aunque también con alguna duda. No se descarta que entre Nacho en el centro de la defensa en detrimento de Varane. El resto de la zaga, fija, con Carvajal, Sergio Ramos y Marcelo, al igual que Casemiro y Kroos, que partirán de inicio ante la Roma. Otra duda es Modric, que no ha terminado aún de arrancar en la temporada y acumula cansancio. Si no juega el croata, se abre la opción de Isco+Asensio, del que se podría caer el segundo en caso de jugar Luka. Benzema y Gareth Bale son indiscutibles arriba.

Dzeko, la gran amenaza

El segundo proyecto de Di Francesco tiene algunos cambios respecto al equipo que apeó al Barcelona de la última Champions, pero piezas claves siguen. Son los casos de Kolarov, Fazio, Florenzi, De Rossi, Dzeko… y Manolas, el autor del gol que eliminó a los catalanes y que recibirá la ovación del Bernabéu. A todos se les espera titulares en un once que puede ser completado por Olsen en portería, Marcano en defensa, Pellegrini en el centro del campo y Cristante y Under en el ataque.

Árbitro: el holandés Kuipers

Dirigirá el encuentro en el Santiago Bernabéu un viejo conocido del Real Madrid, Björn Kuipers, que entre otros partidos arbitró a los blancos en la final de Champions 2014 o en las últimas semifinales ante el Bayern de Múnich en el Allianz. De 45 años, es uno de los colegiados mejor considerados por la UEFA, pitó la última final de Europa League (Atlético de Madrid – Olympique de Marsella), es internacional desde 2006 y ha estado en una Eurocopa (2012) y dos Mundiales (2014 y 2018).