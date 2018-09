Keylor volvió a ser titular y dejó la portería a cero

Keylor Navas hizo tres paradas de mucho nivel en la segunda mitad ante la Roma

Era la principal duda de la alineación del Real Madrid ante la Roma. Courtois o Keylor, esa era la cuestión. Finalmente, Lopetegui apostó por un tico que ante los italianos afrontaba la que iba a ser su quinta participación en la Champions y, lo que es más importante, comenzaba a defender por tercer año consecutivo la meta del campeón de Europa. Es decir, arrancaba su gesta hacia la conquista del cuarto entorchado consecutivo. Casi nada.

Amado casi al igual que criticado, Navas comenzó tranquilo el encuentro. Consciente de que jugaba otra vez en su competición. Y el partido en los primeros 45 minutos no le daría mayores sobresalto. Un tiro blandito desde la frontal que atajó sin complicaciones. Así se puede resumir su trabajo en un primer acto donde Olsen, su homólogo en la portería de la Roma, se hinchó a realizar paradas para evitar los goles de los atacantes madridistas. Sólo Isco pudo batirle con un soberbio disparo de falta.

La segunda mitad sería otra historia. El Real Madrid ya no dominaba tanto como en los primeros 45 minutos y la Roma se estiraba en busca de un gol que le permitiese igualar la contienda. Fue en ese momento donde la figura de Keylor Navas comenzó a emerger. Primero, sacó una buena mano, no una mano brutal porque se adornó un poco, a disparo lejano de Ünder. Esta iba a ser su primera gran actuación en el encuentro, pero no la última.

Con 1-0 todavía en el marcador, Keylor volvía a meter unos puños salvadores para evitar males mayores. Seguía el tico lanzado y, ya con el segundo gol madridista en el luminoso, sacaba una gran mano a un disparo cruzado que certificaba una buena actuación cerraría mandando a córner un cabezazo de Dzeko.

Keylor dio la razón a la apuesta de Lopetegui. El entrenador vasco confió en él para el inicio de la máxima competición continental y el de Costa Rica respondió con nota. El sábado, ante el Espanyol, la portería del Real Madrid volverá a vivir otro debate hasta que se conozca la alineación oficial.