Rodrigo: la perla oculta del Madrid que escapó de los barrios más humildes de Brasil

A Rodrigo Rodrigues no le apuntan los focos como a su compatriota Vinicius Junior, pero el delantero brasileño que milita en el Juvenil A del Real Madrid está encandilando a todos por Valdebebas por su fútbol, sus goles y su forma de ser. Como Vini, aterrizó este verano en el club blanco con el deseo de comerse el mundo y con la intención de aprovechar al máximo la oportunidad que el destino le ha puesto en su camino.

Rodrigo es uno de los muchos jóvenes que aprenden lo que es la vida desde muy temprano. Nacido en una de las zonas más humildes de Sao Carlos, el fútbol le cambió la vida y le alejó de cualquier otro mundo mucho menos recomendable. La pelota, como a otros tantos niños cariocas, fue el argumento perfecto para escapar de la realidad que le rodeaba y ayudarle a cumplir sus sueños. Y, por el momento, se puede decir que este futbolista con unas facultades muy especiales está consiguiendo sus objetivos.

El delantero se formó en las categorías inferiores del Multi Esporte, aunque pronto dio el salto al Gremio Novorizontino, donde comenzó a forjar su fútbol. En 2017 se llevaría el primer gran palo de su carrera al no ser citado por Brasil para disputar el Mundial Sub-17 de la India. Hay quien asegura que el no militar en un equipo de élite le penalizó. Pero lo que no sabía él es que ese descarte iba a ser clave en su futuro.

El descarte que le cambió la vida

Al no ir al Mundial con su país, en el mes de agosto el Gremio prestó al jugador al Palmeiras para disputar el Mundial de Clubes sub-17 que se juega en Madrid, donde fue uno de los más destacados haciendo tres goles. Sus buenas actuaciones no pasaron desapercibidas para la entidad madridista. Gracias a este torneo y a esa no convocatoria, el club blanco comenzó a seguir al futbolista hasta que terminó haciéndose con sus servicios.

Con los 18 años recién cumplidos se está adaptado a la perfección a la dinámica del Real Madrid y al fútbol español. Ha marcado en todos los partidos que el Juvenil A ha disputado en el Grupo V de División de Honor y ahora tiene ante sí la oportunidad de seguir creciendo en una UEFA Youth League que arrancará en el Di Stéfano ante la Roma.

El Real Madrid ha encontrado en Rodrigo un delantero diferente. Su físico le permite ser un jugador muy potente y que tiene muchas capacidades para proteger la pelota cuando está en su poder. Además, cuando se planta delante del portero suele ser letal. Los que mejor le conocen prefieren evitar las comparativas con otros futbolistas consagrados, pero lo que no ocultan es que su deseo es llegar algún día al primer equipo. De momento, pronto podrá decir que ya ha debutado en Europa con el Real Madrid.