Inda: “Mariano está cabreado porque no ha jugado ningún minuto”

Mariano esperaba haber tenido minutos ante el Athletic

Mariano Díaz está enfadado por no haber debutado todavía con el Real Madrid. El delantero regresó al final del mercado de verano tras una maniobra perfecta del club blanco para hacerse con sus servicios y fue convocado a las primeras de cambio para el duelo ante el Leganés, aunque no jugó. Tras casi dos semanas en Valdebebas aprovechando el parón de selecciones, esperaba tener minutos en San Mamés ante el Athletic, pero no fue así.

Tal y como ha desvelado Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, el atacante anda algo mosca con Lopetegui. “Mariano tiene un cabreo sideral porque no ha jugado ni un sólo minuto en lo que va de temporada“, informó el director de OKDIARIO.

Mariano está a tope físicamente y no entiende porque no jugó ni un solo minuto ante el equipo vasco cuando el Real Madrid necesitaba un gol para ganar el encuentro. A pesar de esto, Julen prefirió dar entrada a Lucas Vázquez y dejar al catalán en el banco, algo que no le ha hecho nada de gracia.

No obstante, el próximo miércoles ante la Roma en el debut de los madridistas en la Champions es más que probable que tenga minutos. En el duelo ante los italianos Lopetegui podría hacer rotaciones y Mariano tiene muchas opciones de contar con minutos o, incluso, ser titular.